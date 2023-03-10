Фейковая отчетность для Кремля: почему Россия 9 марта применила дефицитные ракеты

В четверг, 9 марта, россияне запустили по Украине более 80 разных ракет. Характер этой массированной ракетной атаки отличается от предыдущих.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, страна-агрессор запустила много разных ракет одновременно.

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Вдобавок оккупанты неожиданно использовали 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которых в России достаточно мало.

Оккупанты должны доказать, что могут обходить украинскую ПВО

Как отметил Шейтельман, такие действия российских военных связаны с задачами, которые перед ними ставит кремлевское руководство.

У российского генштаба стоят KPI – ключевые показатели, то есть какой именно процент ракет должен долететь до целей. Так они должны доказать, что научились обходить нашу ПВО,

– сказал политтехнолог.

Ранее враг наносил удары по территории Украины, в основном используя высокоточное оружие – ракеты типа "Калибр" и X-101. Во время таких атак украинская ПВО могла сбивать более 85% ракет.

"Бывали пуски, когда ПВО сбивала даже более 90% вражеских ракет. А сейчас россияне в тот же залп добавляют "Кинжалы", а еще – низкоточные С-300, которые мы не можем сбивать вообще", – рассказал Шейтельман.

Он добавил, что 9 марта украинская ПВО сбила менее 50% целей.

Михаил Шейтельман объяснил, почему оккупанты изменили подход к ракетным атакам: смотрите видео

Россияне формируют отчетность перед Кремлем

По его словам, радостные оккупанты сразу же отчитались наверх, что, мол, научились обходить украинскую противовоздушную оборону.

Хотя, как отметил Шейтельман, на самом деле попаданий в критические объекты было столько же, как и раньше. Все остальные ракеты попали в жилые дома.

"Именно на таких обстрелах россияне формируют отчетность перед руководством, что, мол, у нас все получается", – отметил политтехнолог.

Массированная ракетная атака 9 марта: коротко