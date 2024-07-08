В Киеве в результате удара частично разрушен дом: есть жертвы

Утром 8 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В частности, частично разрушено многоэтажное здание в Соломенском районе. В результате атаки погибли семь человек.

Обломками также были повреждены авто и фасад дома в Голосеевском и Шевченковском районах. Есть разрушения от обломков в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском районах.

Читайте также Били ракетами – пострадала больница Охматдет: все, что известно об обстреле Киева 8 июля

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько из них – сильно повреждены. Сейчас из-под завалов спасатели пытаются достать людей, слышны их голоса. Остальных жильцов эвакуировали. Также был поврежден дом напротив.

Последствия ракетного удара по Киеву

В Киевской городской военной администрации заявили, что в Соломенском районе столицы было повреждено 2 этажа многоэтажного здания. Фиксируют разрушения на площади 1500 квадратных метров. Погибли 7 человек. В здании возник пожар, который уже ликвидировали. Продолжается разбор завалов.

В Голосеевском районе были повреждены гаражи, горят автомобили. В Днепровском – пылают обломки в жилой застройке. В Дарницком районе поврежден частный дом, одна женщина получила ранения.

В Святошинском районе горят обломки у жилого здания. Также возник пожар в помещении одного из предприятий. В Деснянском районе – возгорание дома.

В Шевченковском районе пострадала детская больница "Охматдет", есть значительные разрушения. Происходит разбор завалов. Также в районе поврежден многоэтажный жилой дом – разрушение здания с 1 по 3 этаж. Информация о пострадавших уточняется.