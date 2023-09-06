Упали обломки ракеты: спасатели показали кадры последствий вражеской атаки в Киевской области
6 сентября 2023, 07:46Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Утром 6 сентября российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Последствия обстрела обнаружили и в Киевской области.
Так, спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов в регионе. Отметим, что все ракеты, к счастью, удалось уничтожить нашим силам ПВО.
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Последствия российской атаки в Киевской области
Как рассказали спасатели, 6 сентября было ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты.
Жертв и пострадавших не обнаружено,
– отметили в ГСЧС.
Что происходит на месте падения обломков ракеты в Киевской области / фото ГСЧС
Массированная атака Украины 6 сентября: что известно
- Как сообщили в КГВА, предварительно, атака была из района Саратовской области. Из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Отмечается, что одновременно по Киеву были запущены ракеты и другого типа, вероятно – баллистического. К счастью, все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений.
- В Воздушных силах рассказали, что ночью 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей: 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".