Выстрелил себе в ногу: почему Путин просчитался с ударом по Киеву

Россия днем 16 июня атаковала Киевскую область. В этот день в столицу с визитом прибыла делегация стран Африки – союзников кремлевского диктатора Владимира Путина. Таким образом бункерный дед показал африканцам, что они зря поддерживают его действия.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что хоть ракеты и сбили, но все равно было слышно взрывы.

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"На самом деле Путин очень детально объяснил представителям африканских стран, что они неправы, когда пытаются каким-то образом следовать за ним. Мне показалось, что это "гениальная" история. В самый ответственный момент он "выстрелил себе в ногу", – считает оппозиционер.

Результат "обработки" россиянами

Яковенко отметил, что делегация из стран Африки приехала, чтобы предложить Украине свой "мирный план": отдать все временно оккупированные Россией территории Путину и запретить ВСУ выгонять захватчиков.

"Для этого они приехали. Перед этим был длительный вояж Лаврова. Он скакал в бусах вместе с африканскими вождями, приносил им подарки. Это результат этой "обработки" на протяжении нескольких месяцев", – подчеркнул журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию из африканских государств. Он заявил, что Украина и лидеры стран Африки видят ситуацию не одинаково

Яковенко об атаке на Киев во время визита делегации из Африки: смотрите видео

Атака на Киевскую область 16 июня: главное