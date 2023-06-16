В Кривом Роге провели в последний путь Давида и Оксану Эпельманов. Прощание состоялось в Храме иконы Божией Матери в пятницу, 16 июня, через 3 дня после ночной ракетной атаки россиян на Кривой Рог.
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Что известно об Эпельманах
Давид и Оксана Эпельманы были сверстниками. Им обоим было по 22 года. Они поженились в прошлом году. 3 июня супруги праздновали годовщину свадьбы. А через 10 дней российские оккупанты забрали у них жизнь. Молодые люди жили на 1 этаже дома, в который попала вражеская ракета. Они проживали отдельно от родителей.
Многие люди пришли, чтобы попрощаться / Фото "Свои | Кривой Рог"
Молодые люди помогали украинским защитникам. Они, например, плели маскировочные сетки для ВСУ. Оксана была единственным ребёнком в семье. Супруги мечтали о детях. Молодожены имели педагогическое образование. Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил, что девушка работала в 108 гимназии учительницей младших классов. Сотни людей пришли проститься с парой.
Прощание с 22-летней супругой Эпельманов / Фото "Суспильне Днепр"
Прощальная церемония в Храме иконы Божией Матери / Фото "Первый Городской. Кривой Рог"
Подробности ракетной атаки 13 июня
- В ночь на 13 июня российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по Кривому Рогу. Они попали в жилую многоэтажку и склад бутылированной воды. Ракетный удар спровоцировал пожар в обоих постройках.
- На данный момент о 13 погибших. Их количество недавно возросло после того, как 38-летний мужчина, получивший многочисленные ожоги из-за агрессии России, скончался в одной из городских больниц.
- Одна из местных жительниц рассказала про ту страшную ночь. По ее словам, жильцы дома горели в квартирах заживо. Некоторые люди спускались по простыням и прыгали со 2 этажа на улицу.