Вспыхнуло цветное пламя: показали дом, который сгорел дотла после атаки по Киеву
Источник:"Киев24"
Во время ночной атаки Россией на столицу в Дарницком районе полностью сгорел частный дом. К счастью, никто не пострадал.
К счастью, в частном доме, в который и попал обломок вражеского дрона, во время атаки никого не было. Раньше там жила пожилая женщина, однако несколько лет назад она скончалась. С тех пор в доме время от времени бывали только двое сыновей.
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Что известно о разрушенном доме в Киеве
Дом, вспыхнувший после падения обломка "Шахеда", расположен между двумя другими жилыми зданиями, поэтому соседи немедленно бросились его тушить. Один из них рассказал, что пламя, которым горел дом, было разноцветным – вероятно, из-за хранившихся там бутылок с химраствором.
Пожарным удалось потушить огонь только утром – однако даже днем обломки дома продолжили тлеть.
Был звук как фейерверк, как салют, как петарда, какой-то свист. Первая вспышка – это был сам упавший обломок, а второй – это скорее всего шифер горел и взрывался,
– рассказал один из соседей.
Последствия обстрела в Дарницком районе Киева / Фото Киев24
Напомним, что в ночь на 30 мая воздушная тревога продолжалась более трех часов, а взрывы горожане слышали в четырех районах Киева. В результате обстрела 13 человек получили ранения, а 33-летняя женщина погибла из-за того, что вышла на балкон наблюдать за работой ПВО.
Ночная атака на столицу: последние новости
- С начала мая столица Украины пережила уже 17 вражеских обстрелов. Народный депутат Роман Костенко убежден, что постоянными атаками враг пытается истощить украинскую ПВО и определить ее расположение.
- Из-за ночной ракетной атаки в некоторых районах Киева экстренно выключали свет. Впоследствии из-за обстрела столицы проблемы с электроэнергией возникли и в Днепре, Харькове, Одессе и Полтаве. В ДТЭК пояснили, что отключения произошли из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре.
- В Голосеевском районе Киева в результате атаки также загорелась и многоэтажка. Из дома эвакуировали 20 человек. По предварительным данным, обломки повредили не менее 50 квартир.