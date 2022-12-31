В военной администрации рассказали, сколько удалось уничтожить воздушных целей над Киевом
Источник:КМВА
31 декабря Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Только над столицей нашего государства удалось уничтожить 7 воздушных целей.
Защитникам Украины удалось помешать радостям врага массовым смертям украинцев. Однако и от падения обломков есть повреждения.
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Повреждение инфраструктуры столицы
Так, по предварительной информации, обломки упали в нескольких районах Киева. Речь идет о Голосеевском, Соломянском, Печерском и Днепровском районах.
В результате были повреждены:
- хозяйственное сооружение,
- автомобиль,
- частный жилой дом,
- отель "Адлер",
- отель "Алфавито",
- прилегающие к гостинице здания.
Также обломки ракеты обнаружили прямо на улице в Днепровском районе.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, повреждения разных ступней получили также здания двух школ и детсада в Соломенском районе столицы, и одна школа – в Печерском. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.
Есть жертвы и пострадавшие
По состоянию на 17:11 также известно и о человеческих жертвах. Так, согласно данным КМВА, один человек, к сожалению, погиб. Еще 21 – пострадал.
Раненым оказана медицинская помощь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,
– отметили в КМВА.
Ракетный обстрел Киева 31 декабря: коротко
- Первые сообщения о взрывах в столице появилось около 14 часов 31 декабря.
- Тогда же стало известно, что вследствие этого есть погибший и несколько пострадавших женщин.
- Также ранение во время очередной массированной атаки получил журналист из Японии. Его госпитализировали.