"Я отказываюсь в это верить": СМИ назвали имена двух погибших в Кривом Роге

6 декабря россияне ударили по Кривому Рогу. Сейчас удалось идентифицировать личности двух жертв.

В целом в результате атаки на Кривой Рог 6 декабря погибли три человека, передает 24 Канал со ссылкой "Первый городской. Кривой Рог".

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Что известно о погибших

Одной из жертв российской атаки стал Василий Алексеев. Отец и дедушка возвращался с работы домой и оказался в эпицентре удара. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

По данным "Первого городского. Кривой Рог", мужчина получил тяжелые осколочные ранения, и во время операции врачи не смогли его спасти.

Второй жертвой российского удара по Кривому Рогу стал 40-летний Владимир Годун. Мужчина вместе с женой и двумя сыновьями проживал недалеко от места прилета. Владимир был верующим протестантской церкви.

Как так... Я отказываюсь в это верить... Это не так должно было произойти. За 15 лет я привык, что ты постоянно со мной на связи и ни разу не отказал. Ты меня столько всему научил. У нас столько планов было впереди,

– написал друг погибшего в своих соцсетях.

Имя третьего погибшего пока неизвестно. Ночью спасатели достали из-под завалов тело 32-летнего мужчины.

Напомним, что 6 декабря россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в гражданское админздание в жилом квартале. Кроме этого, повреждены по меньшей мере шесть многоквартирных домов, пять частных домов и автомобили. В результате атаки погибли три человека, еще 19 получили ранения.