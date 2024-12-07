Загалом внаслідок атаки на Кривий Ріг 6 грудня загинуло троє людей, передає 24 Канал з посиланням "Перший міський. Кривий Ріг".

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Що відомо про загиблих

Однією із жертв російської атаки став Василь Алєксєєв. Батько і дідусь повертався з роботи додому та опинився в епіцентрі удару. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

За даними "Першого міського. Кривий Ріг", чоловік зазнав важких осколкових поранень, і під час операції лікарі не змогли його врятувати.

Другою жертвою російського удару по Кривому Розі став 40-річний Володимир Годун. Чоловік разом із дружиною та двома синами проживав недалеко від місця прильоту. Володимир був вірянином протестантської церкви.

Як так… Я відмовляюся в це вірити… Це не так мало статися. За 15 років я звик, що ти постійно зі мною на зв'язку і жодного разу не відмовив. Ти мене стільки всьому навчив. У нас стільки планів було попереду,

– написав друг загиблого у своїх соцмережах.

Ім'я третього загиблого поки що невідоме. Вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 32-річного чоловіка.

Нагадаємо, що 6 грудня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили в цивільну адмінбудівлю у житловому кварталі. Окрім цього, пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще 19 зазнали поранень.