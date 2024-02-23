Самые большие разрушения из-за "Шахеда": какие объекты Россия хотела разрушить на Одесчине ночью

С вечера 22 февраля оккупанты атаковали Одесскую область дронами и ракетами. В результате атаки есть разрушения, а также, к сожалению, трое погибших.

Сбитый "Шахед" попал в предприятие в Одесской области. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу детали вражеской атаки, добавив, что одну охранницу с этого предприятия удалось вывести и спасти.

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Тело одного погибшего нашли сразу. Еще два тела чрезвычайники нашли во время спасательной операции. Сейчас устанавливают личности этих людей.

Чем атаковали Одесскую область

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким погибших.

Враг атаковал "Шахедами" и ракетами из Черного моря. В частности, применил ракеты Х-22, а также противорадиолокационную Х-31П для того, чтобы обнаружить и уничтожить наши системы противовоздушной обороны. Однако ракеты потеряли боевую способность и не долетели до целей. В то же время "Шахеды" россияне запускали очень низко над водой, ведь так их труднее увидеть.

Однако Силы ПВО и мобильные огневые группы отработали по вражеским целям. 9 беспилотников удалось уничтожить. К сожалению, один сбитый попал в предприятие. Там возник пожар 500 квадратных метров. Много спасателей и техники работали, чтобы ликвидировать последствия этого бедствия.

Понятно, что именно Одесса была под ударом. Вероятнее всего, враг пытался атаковать нашу портовую и припортовую инфраструктуру. Также во время своего полета "Шахеды" были направлены, в том числе и на юг Одесского региона, но отработали мобильные огневые группы и эту атаку фактически удалось отбить,

– отметил Братчук.

Последствия атаки по Одесской области / Силы обороны Юга

По словам Братчука, у Украины есть технологии, которые заставляют российские ракеты падать, не долетая до целей. Это уже не первый случай, поэтому надеемся, что эти технологии будут развиваться и в дальнейшем.

Что известно о ночной атаке