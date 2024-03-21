Почему, несмотря на полное отсутствие военной логики, россияне продолжают бить по мирным городам во фронтовой сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Атака по Киеву

21 марта россияне ракетами ударили по городу Киеву. Было сбито 29 из 29 крылатых ракет и 2 баллистические.

Однако в результате падения обломков зафиксированы разрушения в столице. Есть несколько пострадавших, однако без летальных последствий.

"Это не массированная ракетная атака, а даже ниже средней. Массированная такая – это около сотни целей", – объяснил Свитан.

Он убежден, что к массированной атаке россияне могут прибегнуть в любой момент, у них хватает сил и средств. Сейчас перед противником стоит лишь вопрос в целесообразности. Ведь даже эти три десятка ракет, летевших на Киев, были сбиты, и атака в целом оказалась бессмысленной.

Это жест отчаяния, чтобы перекрыть те санкции, которые в последнее время дроны накладывают на российские НПЗ и военные объекты,

– добавил аналитик.

Он пояснил, что сейчас наступательный потенциал россияне на фронте теряют, и для того, чтобы хоть как-то держать в тонусе российское общество, они совершают подобные атаки.

Предыдущая атака такого масштаба была 15 февраля, большой перерыв свидетельствует, что после сбития вражеского самолета А-50 Россия потеряла значительные возможности в разведывании маршрутов для воздушных целей.

Южное направление сейчас чрезвычайно сложно россиянам разведывать, поэтому ракеты летели на Киев. Также эта атака может быть связана с активизацией работы Украины по российской территории.

Украине необходимы дальнобойные ракеты

Нидерланды выделяют помощь Украине в размере 350 миллионов евро на закупку дронов и ракет для F-16. Свитан убежден, надеяться на то, что в этот пакет войдут ракеты увеличенной дальности стоит, но однозначно этого сказать нельзя.

Пока партнеры не объявляют, что вместе с самолетами F-16 передадут серьезное наступательное вооружение. Сейчас говорится о защите украинского неба.

Сегодня на Украину летела 31 ракета, сбивали их над Киевом, а нужно было над Курском, Белгородом, чтобы они падали на своей территории,

– подчеркнул полковник в запасе.

Для того, чтобы это осуществлять, Украине необходима авиация и дальние средства поражения. То же самое касается и пусковых установок типа "Искандер", чтобы их минусовать, Украине необходимы дальнобойные ракеты JASSM и другие типы.

Россияне пытаются подойти к Курахово

Генштаб сообщил, что на фронте сейчас враг основные усилия сосредоточил возле Новомихайловки, также зафиксированы продвижения в районе Георгиевки, что в Донецкой области.

Россияне пытаются продвигаться в направлении Курахово. Сейчас они уперлись в укрепрайон по трассе с Марьинки на Курахово, поэтому пытаются обойти через Георгиевку и Красногоровку.

Это уже не широкомасштабные наступательные действия. Точечные операции, которые россияне будут продолжать все время, пока мы не перейдем к серьезным наступательным действиям. Они будут пытаться оттеснить ВСУ к Курахово и Карловке,

– добавил военный эксперт.