Чому, попри повну відсутність воєнної логіки, росіяни продовжують бити по мирних містах у фронтовому зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

Детальніше Росія атакувала Україну 31 ракетою: скільки збили сили ППО

Атака по Києву

21 березня росіяни ракетами ударили по місту Києву. Було збито 29 із 29 крилатих ракет та 2 балістичні.

Однак внаслідок падіння уламків зафіксовані руйнування в столиці. Є кілька постраждалих, однак без летальних наслідків.

"Це не масована ракетна атака, а навіть нижче середньої. Масована така – це близько сотні цілей", – пояснив Світан.

Він переконаний, що до масованої атаки росіяни можуть вдатися в будь-який момент, в них вистачає сил та засобів. Зараз перед противником стоїть лише питання в доцільності. Адже навіть ці три десятки ракет, що летіли на Київ, були збиті, і атака загалом виявилася безсенсовою.

Це жест відчаю, аби перекрити ті санкції, які останнім часом дрони накладають на російські НПЗ та військові об'єкти,

– додав аналітик.

Він пояснив, що зараз наступальний потенціал росіяни на фронті втрачають, і для того, щоб хоч якось тримати в тонусі російське суспільство, вони вчиняють подібні атаки.

Попередня атака такого масштабу була 15 лютого, велика перерва свідчить, що після збиття ворожого літака А-50 Росія втратила значні можливості в розвідуванні маршрутів для повітряних цілей.

Південний напрямок зараз надзвичайно складно росіянам розвідувати, тому ракети летіли на Київ. Також ця атака може бути пов'язана з активізацією роботи України по російській території.

Україні необхідні далекобійні ракети

Нідерланди виділяють допомогу Україні розміром 350 мільйонів євро на закупку дронів та ракет для F-16. Світан переконаний, сподіватися на те, що до цього пакету увійдуть ракети збільшеної дальності варто, але однозначно цього сказати не можна.

Поки що партнери не оголошують, що разом з літаками F-16 передадуть серйозне наступальне озброєння. Наразі мовиться про захист українського неба.

Сьогодні на Україну летіла 31 ракета, збивали їх над Києвом, а потрібно було над Курськом, Бєлгородом, щоб вони падали на своїй території,

– наголосив полковник в запасі.

Для того, щоб це здійснювати, Україні необхідна авіація та дальні засоби ураження. Те ж саме стосується і пускових установок типу "Іскандер", аби їх мінусувати, Україні необхідні далекобійні ракети JASSM та інші типи.

Росіяни намагаються підійти до Курахового

Генштаб повідомив, що на фронті зараз ворог основні зусилля зосередив біля Новомихайлівки, також зафіксовані просування в районі Георгіївки, що в Донецькій області.

Росіяни намагаються просуватися в напрямку Курахового. Зараз вони вперлися в укріпрайон по трасі з Мар'їнки на Курахове, тому намагаються обійти через Георгіївку та Красногорівку.

Це вже не широкомасштабні наступальні дії. Точкові операції, які росіяни будуть продовжувати увесь час, поки ми не перейдемо до серйозних наступальних дій. Вони намагатимуться відтіснити ЗСУ до Курахового та Карлівки,

– додав військовий експерт.