Очередной обстрел Одесской области: в регионе новые проблемы с энергетикой и водой

Во время массированной ракетной атаки 26 января российские оккупанты атаковали Одесскую область. К сожалению, вражеские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, следует отметить искусную работу специалистов ПВО.

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Утром на территории Одесской области украинские защитники уничтожили 3 ракеты "Калибр". Позже враг снова пытался атаковать регион.

"Самолет Су-35 из акватории Черного моря совершил боевой пуск ракеты Х-59. К счастью, снова сработали наши силы ПВО и эту ракету уничтожили", – рассказал Братчук.

Проблемы с электроэнергией и водой

Однако, к сожалению, на территории области были и прилеты. В частности, россияне попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры. Как рассказал Братчук, это повлекло за собой проблемы с электропитанием и водоснабжением в Одессе и Одесском районе.

В некоторых районах города есть проблемы с водоснабжением. Однако это 100% временные проблемы. Буквально сразу же после того, как объявили отбой воздушной тревоги, ремонтники начали ликвидировать последствия атаки. Ситуация тяжелая, но не критическая,

– отметил представитель Одесской ОВА.

По словам Братчука, к сожалению, последствия попадания не удастся ликвидировать за 1 – 2 часа. Однако энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию.

Сергей Братчук рассказал о последствиях прилетов в Одесской области: смотрите видео

В регионе применили экстренные отключения света

Спикер Одесской ОВА отметил, что на территории области пришлось применить аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

То есть смотрим по напряжению, как попадание в объект энергетической инфраструктуры повлияло на нашу сеть. Сейчас очень динамичная ситуация. Надеюсь, что постепенно она будет выравниваться,

– сказал Братчук.

Он добавил, что в Одессе организован подвоз технической и питьевой воды, по городу работают мобильные бюветы.

Одесская область – одна из наиболее пострадавших от ракетных атак

Спикер Одесской ОВА отметил, что на сегодняшний день Одесская область является одним из тех регионов, которые больше всего пострадали от ракетных ударов врага.

Во-первых, энергосистема государства связана между собой. Это также влияет на отключение электроэнергии в области.

Во-вторых, в Одесской области еще не успели полностью ликвидировать последствия ракетного удара 10 декабря 2022 года.

"Мы удержали критическую инфраструктуру в рабочем состоянии"

Впрочем, уже утром после объявления воздушной тревоги в регионе начали готовиться к вероятной ракетной атаке. Руководство области применило превентивные меры.

Городской электротранспорт – трамваи и троллейбусы, выйдя на маршруты, после начала ракетной атаки начали возвращаться в депо.

Также начались отключения электроэнергии у бытовых потребителей и на некоторых объектах для того, чтобы последствия возможных попаданий были не столь тяжелыми.

"Это сработало. Мы удержали критическую инфраструктуру в рабочем состоянии. Роддомы и больницы работают", – отметил Братчук.

Ситуация в Одесской области: главное