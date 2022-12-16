В Винницкой и Тернопольской области работает ПВО: оставайтесь в укрытии
16 декабря 2022, 09:59Читати новину українською
В Украине утром 16 декабря объявлена воздушная тревога. Сообщают о работе ПВО в Винницкой и Тернопольской областях.
Воздушную тревогу объявили около 08:00. Позже стали появляться сообщения о взрывах в разных областях Украины, сообщает 24 канал.
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Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. В частности, ПВО работала в Винницкой и Тернопольской областях.
ПВО также работала в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.Важно! Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов.
Последствия террористической атаки 16 декабря
- Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в 3 районах Киева. На места выехали все необходимые службы. В украинской столице вводят экстренные отключения света. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением.
- В Кривом Роге враг попал в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
- По Запорожью оккупанты нанесли 15 ракетных ударов.
- Атака 16 декабря – это уже 9 массированная террористическая ракетная атака по Украине с начала полномасштабного вторжения. Людей призывают не пренебрегать воздушными тревогами. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.