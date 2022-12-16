В Винницкой и Тернопольской области работает ПВО: оставайтесь в укрытии

16 декабря 2022, 09:59
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В Украине утром 16 декабря объявлена воздушная тревога. Сообщают о работе ПВО в Винницкой и Тернопольской областях.

Воздушную тревогу объявили около 08:00. Позже стали появляться сообщения о взрывах в разных областях Украины, сообщает 24 канал

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Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. В частности, ПВО работала в Винницкой и Тернопольской областях.

ПВО также работала в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Важно! Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов.

Последствия террористической атаки 16 декабря

  • Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в 3 районах Киева. На места выехали все необходимые службы. В украинской столице вводят экстренные отключения света. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением.
  • В Кривом Роге враг попал в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
  • По Запорожью оккупанты нанесли 15 ракетных ударов.
  • Атака 16 декабря – это уже 9 массированная террористическая ракетная атака по Украине с начала полномасштабного вторжения. Людей призывают не пренебрегать воздушными тревогами. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Автор: Мар'яна Бекало