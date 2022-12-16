В Винницкой и Тернопольской области работает ПВО: оставайтесь в укрытии

В Украине утром 16 декабря объявлена воздушная тревога. Сообщают о работе ПВО в Винницкой и Тернопольской областях.

Воздушную тревогу объявили около 08:00. Позже стали появляться сообщения о взрывах в разных областях Украины, сообщает 24 канал.

Важно Россия 9 раз массированно атаковала Украину: что известно о новом ракетном обстреле

Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты. В частности, ПВО работала в Винницкой и Тернопольской областях.

ПВО также работала в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Последствия террористической атаки 16 декабря

Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в 3 районах Киева. На места выехали все необходимые службы. В украинской столице вводят экстренные отключения света. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением.

В Кривом Роге враг попал в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

По Запорожью оккупанты нанесли 15 ракетных ударов.

Атака 16 декабря – это уже 9 массированная террористическая ракетная атака по Украине с начала полномасштабного вторжения. Людей призывают не пренебрегать воздушными тревогами. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов.