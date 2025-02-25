Из-за ракетной атаки России по Украине: в Польше поднимали военную авиацию в небо

Россия утром 25 февраля запустила по Украине свои ракеты. На фоне этого Польша подняла в воздух военную авиацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Оперативного командования страны в соцсети X (ранее твитер).

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В Польше поднимали авиацию

Польша утром 25 февраля подняла в небо авиацию из-за российской атаки на Украину.

Внимание, из-за активности дальней авиации России, которая наносит удары по объектам, расположенных, в частности, на западе Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация,

– говорится в заявлении.

Также там указали, что были задействованы "все имеющиеся" силы и средства, а "наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в готовность".

Кроме того, отмечается, что "принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами".

"Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в сообщении.