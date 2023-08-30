Могут ли быть взрывы от обломков, а не прилетов ракет: в Воздушных силах дали объяснение

В воздушных силах отреагировали на комментарии некоторых интернет-пользователей. Они в соцсетях скептически относились к информации о падении ракетных обломков из-за того, что были взрывы.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал массированную ракетную атаку России по Украине 30 августа. Он объяснил, что происходит, когда наша ПВО сбивает вражескую цель, передает 24 Канал.

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Чем опасны ракетные обломки

Представитель Воздушных сил дал понять, что при работе ПВО падают ракеты и ракетные обломки разных типов. Российская крылатая ракета может разорваться в воздухе. А может быть такое, что эту вражескую цель повредит зенитная ракета наших защитников.

Зенитная ракета не обязательно врезается в лоб в крылатую вражескую ракету. Она взрывается рядом, таким образом, лишая ее дальнейшего движения,

– сказал Игнат.

В качестве примера он привел Х-101. Если боевая часть этой крылатой ракеты будет падать, могут быть соответствующие последствия. Таким образом, ракетные обломки тоже могут взрываться.

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