Битое стекло и осколки ракет: в ДТЭК показали, как выглядят поврежденные энергообъекты
Источник:ДТЭК
В четверг, 15 декабря, оккупанты совершили очередную массовую ракетную атаку по Украине. Ракеты захватчиков попали в ДТЭК, после чего его пришлось отключить от энергосистемы.
Энергетики показали видео последствий попадания в энергообъекты. Ракетный удар разрушил силовой трансформатор и оборудование, а взрывная волна повредила все оконные рамы.
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Когда отремонтируют повреждения
По словам специалистов, сейчас с оборудованием работают соответствующие специалисты, пытаясь его отремонтировать, где это возможно. Именно этот объект отчасти восстанавливается после серии ракетных атак.
Однако полностью он сможет заработать только после окончания войны. Точное место и время съемки не указывают из соображений безопасности.
Последствия попадут в энергообъект ДТЭК: смотрите видео
Россия обстреляла Украину 16 декабря: главное
- Утром 16 декабря на Востоке и на юге Украины начали объявлять воздушную тревогу. После этого сообщения об угрозе появились в центральных и западных областях нашего государства.
- Сначала звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях. Сообщалось, что в обеих областях сработала противовоздушная оборона. Впоследствии о взрывах сообщили в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровщине, в частности в городе Кривой Рог.
- В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека. Также известно о 6 раненых, среди которых двое детей.
- От обстрелов в Киевской области пострадали 3 человека. В результате массированной атаки поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области.
- Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук обратился к украинцам и поблагодарил их за терпение, энергетики – за работу, ВСУ – за защиту. Кроме того, он сообщил, что впоследствии наши партнеры передадут Украине новое мощное оружие, чтобы давать достойный отпор врагу. Более того, по словам Братчука, союзники пришлют нашему государству новые генераторы и трансформаторы. Спикер заверил, что "мир – на светлой стороне, на стороне Украины".