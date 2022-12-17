Битое стекло и осколки ракет: в ДТЭК показали, как выглядят поврежденные энергообъекты

В четверг, 15 декабря, оккупанты совершили очередную массовую ракетную атаку по Украине. Ракеты захватчиков попали в ДТЭК, после чего его пришлось отключить от энергосистемы.

Энергетики показали видео последствий попадания в энергообъекты. Ракетный удар разрушил силовой трансформатор и оборудование, а взрывная волна повредила все оконные рамы.

Читайте также Россия массово обстреляла объект ДТЭК: его отсоединили от энергосистемы

Когда отремонтируют повреждения

По словам специалистов, сейчас с оборудованием работают соответствующие специалисты, пытаясь его отремонтировать, где это возможно. Именно этот объект отчасти восстанавливается после серии ракетных атак.

Однако полностью он сможет заработать только после окончания войны. Точное место и время съемки не указывают из соображений безопасности.

Последствия попадут в энергообъект ДТЭК: смотрите видео

Россия обстреляла Украину 16 декабря: главное