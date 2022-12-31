Во время массированного удара ракеты полетели и в Запорожье: девушка-подросток – в тяжелом состоянии

Российские террористы перед Новым годом безжалостно обстреляли ракетами и Запорожье. Оккупанты повредили частные дома. Среди пострадавших – 14-летняя девочка.

Девочка-подросток находится в тяжелом состоянии. Всего в результате массированной российской атаки по Запорожью получили ранения 4 человека.

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Что известно о террористической атаке оккупантов

Оккупанты массированно атаковали Запорожье ракетами около 14 часов. От действий террористов в очередной раз пострадали гражданские.

В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна), и ребенок. Девочка 2008 года находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет,

– сообщил глава ОВА Александр Старух.

Разрушены частные дома

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что в одном из районов города полностью разрушен частный дом. Еще четыре – полуцелые, впрочем, имеют очень сильные разрушения стен и крыш. Кроме того, повреждено около 20 домов. У них выбиты окна и частично повреждена кровля.

Коммунальщики уже сделали все необходимые замеры поврежденных домов и завтра приступят к восстановительным работам. Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80,

– подчеркнул Куртев.

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Последствия российской атаки по Запорожье / Фото с телеграммы Александра Старуха

На Запорожье частично исчез свет

Куртев отметил, что в двух кварталах, в районе которых был прилет, пока нет света. Однако энергетики пытаются как можно быстрее его восстановить.

По словам Куртева, на месте взрывов круглосуточно будет дежурить коммунальный автобус. В нем люди смогут получить необходимую помощь. Также в районе развернули Пункт несокрушимости.

Россия – страна-террорист. Держимся,

– подчеркнул Куртев.

Кратко о последствиях массированной российской атаки 31 декабря