На сколько еще у России хватит "запала" для ракетного террора по Украине
Источник:телеграмм-канал Дениса Казанского
Думаю, в таком режиме Россия будет атаковать нас еще несколько дней. Это не инсайд, а просто личное мнение.
План устрашения
Сейчас у пропагандистов задача показать "новый подход к СВО", продемонстрировать максимальную ярость и безжалостность. Мол, теперь наконец-то начали воевать всерьез.
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Перед этой террористической атакой несколько недель можно было наблюдать относительное затишье в плане ракетных обстрелов на большей части территории Украины. По-видимому, собирали силы для этого удара.
Так что никакой Крымский мост здесь ни при чем. Задумана атака была задолго до его подрыва.
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Задача-минимум – выжить и победитьНо забрасывать Украину ракетами в таком режиме долго просто не хватит ресурса. Поэтому сейчас важно переждать эти несколько дней. Подобное было уже в первые дни войны. Тогда и по сотне ракет в день выпускали. Результат известен всем.
Слава ВСУ, Слава ПВО! Враг хочет вызвать панику. Ее не будет.
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