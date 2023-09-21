Ракетная атака на Ровно: враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры, – ОВА

Утром 21 сентября российские захватчики атаковали Ровно. Местные власти заявили, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры.

В настоящее время воздушная тревога продолжается. Вероятна вторая волна ракет и БПЛА.

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Мэр Александр Третяк рассказал, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Таким образом, ищет слабые места и истощает ПВО.

Как и прогнозировал ранее, зима будет сложной и со многими вызовами,

– отметил он.

По состоянию на 8:10 воздушная тревога в регионе продолжается.

"Вероятна вторая волна ракет и БПЛА. Берегите себя", – добавил мэр.

Отметим, что с утра в Ровенской ОВА сообщили, что есть прилеты вражеских ракет. В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

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