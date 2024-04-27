Массированная атака по Украине, ТЦК на блокпостах Львовщины: хронология 794 дня войны
Россияне продолжают обстреливать украинские города, в частности 27 апреля враг снова массированно атаковал нашу страну "Шахедами". Также оккупанты давят на фронте, однако ВСУ дают достойный отпор врагу.
794 сутки полномасштабного вторжения начались для украинцев с очередного массированного обстрела. Какая ситуация в стране и на международной политической арене 27 апреля – читайте в хронологии от 24 Канала.
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В 3:45 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога. Враг атаковал различными ракетами и ударными БпЛА. Взрывы слышали в разных регионах Украины. Отбои прозвучали ориентировочно в 6:02 утром 27 апреля. Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень сообщил, что согласно решению Совета Обороны 25 апреля внесены изменения в состав контрольно-пропускных пунктов Львовщины – отныне там будут работать два представителя Национальной полиции и два представителя РТЦК и СП. Однако такое увеличение численности не касается пограничных контрольно-пропускных пунктов, которых в области есть семь. В Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что прилетело рядом с медицинским учреждением – там повылетали стекла. Как уточнили впоследствии журналисты Общественного, ранена по меньшей мере одна пациентка медучреждения. Это женщина среднего возраста, ей осколками стекла посекло голову. По информации издания, в нескольких корпусах больницы выбиты сотни окон. Мониторинговые каналы предупредили о взлете трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". За полчаса до этого враг уже обстрелял Украину ракетами "Кинжал". Также истребители для готовности защиты подняли в Польше.
Россия массированно обстреляла Украину
Работники ТЦК будут дежурить на блокпостах Львовской области
В Харькове враг ударил рядом с медучреждением в Салтовском районе
В 3:45 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога. Враг атаковал различными ракетами и ударными БпЛА. Взрывы слышали в разных регионах Украины.
Отбои прозвучали ориентировочно в 6:02 утром 27 апреля.
Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень сообщил, что согласно решению Совета Обороны 25 апреля внесены изменения в состав контрольно-пропускных пунктов Львовщины – отныне там будут работать два представителя Национальной полиции и два представителя РТЦК и СП.
Однако такое увеличение численности не касается пограничных контрольно-пропускных пунктов, которых в области есть семь.
В Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что прилетело рядом с медицинским учреждением – там повылетали стекла. Как уточнили впоследствии журналисты Общественного, ранена по меньшей мере одна пациентка медучреждения. Это женщина среднего возраста, ей осколками стекла посекло голову.
По информации издания, в нескольких корпусах больницы выбиты сотни окон.
Мониторинговые каналы предупредили о взлете трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". За полчаса до этого враг уже обстрелял Украину ракетами "Кинжал".
Также истребители для готовности защиты подняли в Польше.