Массированная атака по Украине, ТЦК на блокпостах Львовщины: хронология 794 дня войны

Россияне продолжают обстреливать украинские города, в частности 27 апреля враг снова массированно атаковал нашу страну "Шахедами". Также оккупанты давят на фронте, однако ВСУ дают достойный отпор врагу.

794 сутки полномасштабного вторжения начались для украинцев с очередного массированного обстрела. Какая ситуация в стране и на международной политической арене 27 апреля – читайте в хронологии от 24 Канала.

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