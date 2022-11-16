Во время массированного ракетного удара в Киеве находился директор ЦРУ, – CNN

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В этот момент в Киеве находился директор ЦРУ Билл Бернс.

Бернс прибыл в столицу во вторник, 16 ноября. У него была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и его коллегами по разведке.

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Во время ракетного удара в Киеве находился директор ЦРУ

Как сообщил один из американских чиновников, во время ракетного удара Бернс находился в безопасности в посольстве США.

В Киеве Бернс "укрепил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", отметил чиновник.

Бернс также встретился со своими украинскими коллегами по разведке и обсудил предупреждение США, которое он сделал главе Службы внешней разведки России "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.

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