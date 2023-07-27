Оккупанты могут повторить ракетный удар по Украине: в ОК "Юг" очертили угрозу

Тактика комбинированных атак для российских оккупантов считается достаточно успешной. Поэтому в ближайшие дни захватчики могут повторить удары по Украине.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Она отметила, что также оккупанты использовали волнообразную тактику с чередованием разных видов вооружения.

Важно Во время последних атак по Украине запускали "Шахеды", изготовленные в России, – Гуменюк

Оккупанты могут повторить ракетный удар по Украине

По словам Гуменюк, тактика комбинированных атак для оккупантов считается достаточно успешной. Они все же видят определенные результаты, потому что, как правило, есть попадания во время такой напряженной работы.

Более того, захватчики использовали как волнообразную тактику с чередованием разных видов вооружения, так и одновременную атаку.

Поэтому такие атаки будут повторяться. Вероятно, из-за особенностей погоды сейчас будет пауза, но следующие дни будет достаточно тревожно,

– отметила Гуменюк.

Кроме этого, в ОК "Юг" сообщили, что в сложных погодных условиях на фоне грозы и шторма враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря. Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры". В то же время не исключена активность ударных БПЛА.

"Сейчас угрозы нет, но будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги", – предупредили в ведомстве.

Массированная атака Украины: последние новости