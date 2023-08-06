Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси: в ГУР объяснили, какую цель преследует Кремль

5 августа Россия в очередной раз обстреляла ракетами Украину. Тогда же появилась информация, что враг бьет по территории нашей страны из Беларуси. В ГУР МО полагают, что это могла быть имитация пусков.

Соответствующую гипотезу озвучил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, оккупанты могли осуществить электронный пуск или же провести имитацию пуска.

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Россия могла имитировать пуски

Что касается ракет с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины.

– подчеркнул он.

По его словам, физически запуска ракет могло и не быть. Впрочем, оккупанты могли обустроить все так, будто Украину атаковали именно с территории Беларуси.

Кремль хочет втянуть Беларусь в войну

Вечером 5 августа на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Тогда же россияне били "Калибрамы" и "Кинжалами". Во время атаки Воздушные силы ВСУ предупредили, что враг запустил ракеты из Белоруссии.

Это подчеркивает спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она в эфире телемарафон напомнила, что Украина находится в условиях гибридной войны. И враг пытается провоцировать информативное поле на восприятие того, что Беларусь втянута в полномасштабную войну. Это, предположила она, может быть ориентировано на распространение и разделение ответственности со стороны России.

Разделяет ее мнение также командир полка Калиновского Дзянис Прохарав с позывным "Кот". Он обратился к белорусам и опроверг информацию о пусках ракет. Он отметил, что, по имеющейся у него информации, из Беларуси на Украину 5 августа ничего не летело. Он подчеркнул, что это очередная попытка втянуть Лукашенко режим в полномасштабную войну.

Беларусь находится под военной оккупацией России, а Путин, проигрывая в войне, войне, которую сам и начал, манипулируя страхом белорусского диктатора, он снова попытается сделать белорусов соучастниками преступлений против человечества,

– подчеркнул он.

Прохарав обратился ко всем белорусам и белорусским военным. Он призвал не выполнять преступных приказов, которые через Лукашенко передает Кремль, а также не дать себя обмануть.