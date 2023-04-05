Три момента представляют наибольшую опасность: ветеран ВМС оценил угрозу с моря

Высадка морского десанта на украинское побережье в районе Одессы на сегодня маловероятна. Враг будет применять ракетные удары и дроны-камикадзе.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он добавил, что у россиян в арсенале еще остаются ракеты, способные достичь украинского побережья Черного моря.

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Сменили тактику и больше применяют "Шахиды"

По его словам, речь идет о двух типах ракет, которые Россия способна запускать с помощью своей авиации, ракеты типа "Калибр", носителями которых являются корабли и подлодки, а также иранские дроны-камикадзе "Шахиды". Главной целью остаются военные объекты в районе черноморского побережья, объекты инфраструктуры и катера ВМС Украины.

"Сейчас они сменили тактику и больше применяют "Шахиды". Последние разы они запускали по несколько дронов, прошедших на низкой высоте. Их особенность в том, что их несложно сбить, но сложно обнаружить. Во время последней атаки они ударили по Югу со стороны Востока – это новый маршрут, а сложности добавляет маневренность этих беспилотников", – заявил Андрей Рыженко.

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Он добавил, что сейчас у России есть дефицит "Калибров", вследствие "хлопка" во временно оккупированном Джанкое. Но у них на вооружении есть еще ракеты Х-59 "Овод" и Х-31, носителями которых являются самолеты Су-35, Су-34 и Су-30. Первый тип ракет способен бить по наземным и морским целям, а второй предназначен для ударов по ПВО и источникам радиолокационного излучения.

Десант маловероятен

Рыженко также рассказал, что по состоянию на сегодняшний день вероятность высадки десанта очень маловероятна. 11 из 12 десантных кораблей изготовлены более 35 лет назад, часть из них находится на ремонте в Севастополе.

Способности для десанта есть, но 810 бригада, которая является основой российского десанта в Черном море, сейчас находится в районе Мариуполя.

– добавил бывший заместитель начальника штаба ВМС.

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