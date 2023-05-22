Ракетная опасность: по всей Украине объявили воздушную тревогу
22 мая 2023, 02:43Читати новину українською
Ночью 22 мая во всех областях Украины доносился сигнал воздушной тревоги. Причиной тому стал запуск российских крылатых ракет Х-101/555.
Ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков в районе Каспийского моря. 24 Канал собирает всю актуальную информацию о регионах, где есть угроза ракетного удара.
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03:48 Сирены также прозвучали и на Западе Украины. Воздушная тревога была объявлена в:
- Ровенской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковская область;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Хмельницкая область;
- на Волыни;
- в Закарпатье.
Таким образом, угроза ракетного удара распространилась по всей Украине.03:41 Телеграм-канал "monitor" сообщает, что российский бомбардировщик Ту-22м3 отработал по Днепру и улетел из пунктов запуска. В настоящее время проверяется информация о попадании по Днепру ракетами Х-22.03:37 Взрывы слышны в Днепропетровской и Запорожской области.03:33 По данным мониторингового телеграм-канала "monitor", россияне применяют комплексные удары, компенсирующие малое количество ракет. В этом случае это удары как крылатыми ракетами, так и БПЛА.03:30 Сообщают об опасности сразу в нескольких городах: в Харькове взрываются ракеты С-300 из Белгорода, в Днепре и Запорожье тоже слышали взрывы.03:29 По данным телеграм-канала "monitor", ракеты заходят с Севера и Юга Украины. К тому же, ракеты идут в направлении Днепропетровской области.03:16 В Днепропетровской области слышно волну взрывов. Предварительно работает украинская ПВО.03:06 В сети сообщают о повторных взрывах в Днепре. Кроме этого, в сторону Запорожья летят БПЛА типа "Шахед".03:00 По данным мониторингового телеграм-канала "monitor", ракеты будут заходить с северного направления, то есть из Черниговской и Сумской областей.02:56 В Днепре сообщают о взрывах. Предварительно, украинская ПВО работает по БПЛА.
02:43 Воздушную тревогу объявили в таких областях Украины:
- город Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Винницкая область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Днепропетровская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Черниговская область;
- Донецкая область;
- Харьковская область;
- Луганская область;
- Автономная республика Крым.
Воздушные тревоги вечера 21 мая: самое главное
- В Одессе воздушную тревогу объявили около 21.58. Уже через 2 минуты журналисты Суспильного сообщили, что в городе прогремел взрыв. Мониторинговая группа monitor сообщила, что в области, вероятно, работают силы ПВО.
- В Запорожской области тревогу объявили несколько раньше – в 21:53. Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах спустя 10 минут. По данным мониторинговых групп, там также сработало ПВО.
- Вечером 21 мая Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Под вражеским ударом оказался поселок Циркуны недалеко от Харькова. По предварительным данным, россияне атаковали ракетами С-300.