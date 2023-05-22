Ракетная опасность: по всей Украине объявили воздушную тревогу

22 мая 2023, 02:43
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Ночью 22 мая во всех областях Украины доносился сигнал воздушной тревоги. Причиной тому стал запуск российских крылатых ракет Х-101/555.

Ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков в районе Каспийского моря. 24 Канал собирает всю актуальную информацию о регионах, где есть угроза ракетного удара.

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05.00.  Сообщений о взрывах не было ни из одной из областей, но тревога еще продолжается повсюду, кроме Днепропетровщины. До отбоя не покидайте укрытий и других безопасных мест.04.25. "Благодаря Силам обороны мы выдержали атаку. Детали впоследствии. Пока ничего не комментируем. Отнеситесь серьезно к правилам военного положения", – глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.04.05. В Днепропетровской области объявили отбой. Предварительно, регион подвергся комбинированной атаке врага с применением ракет Х-22, Х-101/555 и "Шахедов".

03:48 Сирены также прозвучали и на Западе Украины. Воздушная тревога была объявлена в:

  • Ровенской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковская область;
  • Тернопольской области;
  • Черновицкой области;
  • Хмельницкая область;
  • на Волыни;
  • в Закарпатье.

Таким образом, угроза ракетного удара распространилась по всей Украине.

03:41 Телеграм-канал "monitor" сообщает, что российский бомбардировщик Ту-22м3 отработал по Днепру и улетел из пунктов запуска. В настоящее время проверяется информация о попадании по Днепру ракетами Х-22.03:37 Взрывы слышны в Днепропетровской и Запорожской области.03:33 По данным мониторингового телеграм-канала "monitor", россияне применяют комплексные удары, компенсирующие малое количество ракет. В этом случае это удары как крылатыми ракетами, так и БПЛА.03:30 Сообщают об опасности сразу в нескольких городах: в Харькове взрываются ракеты С-300 из Белгорода, в Днепре и Запорожье тоже слышали взрывы.03:29 По данным телеграм-канала "monitor", ракеты заходят с Севера и Юга Украины. К тому же, ракеты идут в направлении Днепропетровской области.03:16 В Днепропетровской области слышно волну взрывов. Предварительно работает украинская ПВО.03:06 В сети сообщают о повторных взрывах в Днепре. Кроме этого, в сторону Запорожья летят БПЛА типа "Шахед".03:00 По данным мониторингового телеграм-канала "monitor", ракеты будут заходить с северного направления, то есть из Черниговской и Сумской областей.02:56 В Днепре сообщают о взрывах. Предварительно, украинская ПВО работает по БПЛА.

02:43 Воздушную тревогу объявили в таких областях Украины:

  • город Киев;
  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Винницкая область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Херсонская область;
  • Запорожская область;
  • Днепропетровская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Черниговская область;
  • Донецкая область;
  • Харьковская область;
  • Луганская область;
  • Автономная республика Крым.

02:27 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о тревоге в Николаевской области.01:54 По данным мониторингового телеграм-канала "monitor", россияне запустили крылатые ракеты Х-101/555 из района Каспийского моря.

Воздушные тревоги вечера 21 мая: самое главное

  • В Одессе воздушную тревогу объявили около 21.58. Уже через 2 минуты журналисты Суспильного сообщили, что в городе прогремел взрыв. Мониторинговая группа monitor сообщила, что в области, вероятно, работают силы ПВО.
  • В Запорожской области тревогу объявили несколько раньше – в 21:53. Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах спустя 10 минут. По данным мониторинговых групп, там также сработало ПВО.
  • Вечером 21 мая Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Под вражеским ударом оказался поселок Циркуны недалеко от Харькова. По предварительным данным, россияне атаковали ракетами С-300.
Автор: Владислав Кравцов