Ракетная опасность: по всей Украине объявили воздушную тревогу

Ночью 22 мая во всех областях Украины доносился сигнал воздушной тревоги. Причиной тому стал запуск российских крылатых ракет Х-101/555.

Ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков в районе Каспийского моря. 24 Канал собирает всю актуальную информацию о регионах, где есть угроза ракетного удара.

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Сообщений о взрывах не было ни из одной из областей, но тревога еще продолжается повсюду, кроме Днепропетровщины. До отбоя не покидайте укрытий и других безопасных мест."Благодаря Силам обороны мы выдержали атаку. Детали впоследствии. Пока ничего не комментируем. Отнеситесь серьезно к правилам военного положения", – глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.В Днепропетровской области объявили отбой. Предварительно, регион подвергся комбинированной атаке врага с применением ракет Х-22, Х-101/555 и "Шахедов".

03:48 Сирены также прозвучали и на Западе Украины. Воздушная тревога была объявлена в:

Ровенской области;

Львовской области;

Ивано-Франковская область;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Хмельницкая область;

на Волыни;

в Закарпатье.

Таким образом, угроза ракетного удара распространилась по всей Украине.

Телеграм-канал "monitor" сообщает, что российский бомбардировщик Ту-22м3 отработал по Днепру и улетел из пунктов запуска. В настоящее время проверяется информация о попадании по Днепру ракетами Х-22.Взрывы слышны в Днепропетровской и Запорожской области.По данным мониторингового телеграм-канала "monitor" , россияне применяют комплексные удары, компенсирующие малое количество ракет. В этом случае это удары как крылатыми ракетами, так и БПЛА.Сообщают об опасности сразу в нескольких городах: в Харькове взрываются ракеты С-300 из Белгорода, в Днепре и Запорожье тоже слышали взрывы.По данным телеграм-канала "monitor" , ракеты заходят с Севера и Юга Украины. К тому же, ракеты идут в направлении Днепропетровской области.В Днепропетровской области слышно волну взрывов. Предварительно работает украинская ПВО.В сети сообщают о повторных взрывах в Днепре. Кроме этого, в сторону Запорожья летят БПЛА типа "Шахед".По данным мониторингового телеграм-канала "monitor" , ракеты будут заходить с северного направления, то есть из Черниговской и Сумской областей.В Днепре сообщают о взрывах. Предварительно, украинская ПВО работает по БПЛА.

02:43 Воздушную тревогу объявили в таких областях Украины:

город Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Винницкая область;

Черкасская область;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Херсонская область;

Запорожская область;

Днепропетровская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Черниговская область;

Донецкая область;

Харьковская область;

Луганская область;

Автономная республика Крым.

Воздушные тревоги вечера 21 мая: самое главное

В Одессе воздушную тревогу объявили около 21.58. Уже через 2 минуты журналисты Суспильного сообщили, что в городе прогремел взрыв. Мониторинговая группа monitor сообщила, что в области, вероятно, работают силы ПВО.

В Запорожской области тревогу объявили несколько раньше – в 21:53. Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах спустя 10 минут. По данным мониторинговых групп, там также сработало ПВО.

Вечером 21 мая Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Под вражеским ударом оказался поселок Циркуны недалеко от Харькова. По предварительным данным, россияне атаковали ракетами С-300.