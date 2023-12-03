Ракетная опасность на Киевщине: в области объявляли воздушную тревогу

В части областей Украины утром 3 декабря объявляли воздушную тревогу. В частности, в Киевской области существовала ракетная опасность.

Тревога начала распространяться по стране около 06:18. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.

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В Киевской области была воздушная тревога

В Киевской области около 06:33 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что причиной ее объявления стала ракетная опасность.

Внимание! Киевская область – ракетная опасность!

– предупредили украинцев.



Карта воздушных тревог в Украине на 06:45 3 декабря

По состоянию на 06.51 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

К слову, с утра объявили воздушную тревогу и в Херсонской и Николаевской областях. Воздушные силы в 06:18 сообщили, что это связано с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и была угроза применения авиационного вооружения. По состоянию на 06:42 в этих областях отменили воздушную тревогу.

Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревогу

В традиционном обращении вечером 2 декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не игнорировать воздушные тревоги.

Пожалуйста, не забывайте реагировать на сигналы воздушной тревоги. Особенно в эти дни. Особенно. Не стоит пренебрегать,

– подчеркнул президент.

Стоит отметить, что наш враг – коварный и может нанести ракетный удар в любой момент. Поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Кроме того, напоминаем, что нельзя снимать и публиковать в сети кадры работы украинских систем и средств противовоздушной обороны, ведь это может помочь российским захватчикам.

Также призываем украинцев доверять только официальным источникам информации, поскольку враг ведет активную информационную компанию. К примеру, в конце ноября анонимные телеграм-каналы активно распространяли информацию о якобы "массированном обстреле". В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что такие вбросы – самая обычная манипуляция врага.

"Мы не устаем призывать украинцев доверять исключительно официальным источникам информации, не поддаваться панике и не терять бдительность", – отметили в Центре стратегических коммуникаций.