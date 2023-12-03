Тривога почала ширитися країною близько о 06:18. Закликаємо не нехтувати власною безпекою, й пройти в укриття.

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У Київській області була повітряна тривога

На Київщині близько о 06:33 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що причиною її оголошення стала ракетна небезпека.

Увага! Київська область – ракетна небезпека!

– попередили українців.



Мапа повітряних тривог в Україні станом на 06:45 3 грудня

Станом на 06:51 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.

До слова, зранку оголошували повітряну тривогу й у Херсонській та Миколаївській областях. Повітряні сили о 06:18 повідомили, що це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря й існувала загроза застосування авіаційного озброєння. Станом на 06:42 в цих областях скасували повітряну тривогу.

Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги

У традиційному зверненні увечері 2 грудня Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням не ігнорувати повітряні тривоги.

Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити,

– наголосив президент.

Варто наголосити, що наш ворог – підступний і може завдати ракетного удару будь-якої миті. Тому не варто нехтувати власною безпекою.

Крім того, нагадуємо, що не можна знімати й публікувати у мережі кадри роботи українських систем та засобів протиповітряної оборони, адже це може допомогти російським загарбникам.

Також закликаємо українців довіряти лише офіційним джерелам інформації, оскільки ворог веде активну інформаційну компанію. До прикладу, наприкінці листопада анонімні телеграм-канали активно поширювали інформацію про буцімто "масований обстріл". У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що такі вкиди – звичайнісінька маніпуляція ворога.

"Ми не втомлюємось закликати українців довіряти винятково офіційним джерелам інформації, не піддаватися паніці та не втрачати пильність", – наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.