Украина впереди всей планеты, – военный эксперт о невероятной работе нашей ПВО

Украинская ПВО действует очень эффективно. Коэффициент сбитых ракет во время атаки 29 декабря составил 70 – 75%, а нацеленных на Киев вообще 100%.

Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Юрий Федоров. По его мнению, такая эффективность работы ПВО бывает раз в 10 лет, если посмотреть на историю войн последних десятилетий.

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При этом мы не так много получили западных комплексов. Значительно большее вооружение – это то, что уже было у Украины. Это очень высокая эффективность. Здесь Украина впереди всей планеты,

– заметил военный эксперт.

Сколько будет атак

Юрий Федоров считает, что россияне способны провести еще не больше 3 – 4 больших ракетных атак.

“Начальник ГУР генерал Кирилл Буданов говорил несколько дней назад, что россияне способны на 3 – 4 атаки. Соответственно можно прикинуть, сколько таких нападений еще может быть. Не очень много, но, к сожалению, могут”, – считает военный эксперт.

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Путин расшатывает украинцев

Военный эксперт заверил, что такие удары являются одной из основ путинской стратегии по Украине. Кремлевский диктатор пытается заставить население Украины давить на власть, чтобы она капитулировала.

Но эти надежды абсолютно ошибочны, ничего подобного происходить не будет,

– подытожил Федоров.

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