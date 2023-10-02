Ракет у России много не будет, – Игнат предупредил, что враг может использовать вместо этого

Российские захватчики уменьшили количество ракетных ударов по Украине из-за проблем с их производством. В то же время оккупанты имеют другие средства, чтобы поражать территорию нашего государства.

Россия будет концентрироваться на производстве беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Игнат отметил, что Воздушные силы уже несколько месяцев говорили, что Россия будет наращивать производство беспилотников типа "Шахед" и будет применять их по территории нашего государства. По его словам, это все очевидные шаги.

Потому что ракет много не будет у России. Собственного производства, имею в виду. Мы видели, сколько они в прошлом году применили и сколько имеют высокоточного дальнобойного оружия сейчас,

– отметил он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что ракет враг, возможно, будет использовать для своих будущих атак меньше. Потому что для ракет нужно будет устанавливать более приоритетные цели.

Он также отметил, что ракеты являются более мощным и более дорогим оружием, чем ударные беспилотные летательные аппараты. К тому же, их нужно значительно дольше производить на предприятиях, чем "Шахеды".

В сентябре Россия выпустила рекордное количество "Шахедов"