Воздушные силы начали сообщать о пусках и направлениях ракет: будет ли эта информация подробной

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинцев начали официально извещать о приблизительных направлениях движения российских ракет. В то же время, заметил он, отследить их конечную цель очень сложно.

Спикер Воздушных сил заявил, что в ВСУ заметили интерес граждан к актуальной информации о движении вражеских ракет. О новом направлении работы Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Крылатые ракеты "Калибр": характеристики и стоимость вражеского оружия, которым Россия атаковала Киев

Воздушные силы будут извещать о пуске и направлении российских ракет

Юрий Игнат заявил, что из-за интереса общественности к оперативным данным по российским снарядам во время воздушных тревог в ВСУ теперь также извещают о запуске вражеских ракет. В то же время, отметил он, некоторую информацию разглашать нельзя – в частности, о том, где именно ракеты исчезли с радаров, ведь это может выявить слабости украинской ПВО.

Очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, предоставляющих информацию. Граждане доверяют тому или иному паблику, и постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует,

– сообщил Игнат.

Спикер сообщил, что Воздушные силы извещают о том, когда и откуда взлетают российские ракеты, однако предугадать их конечную цель очень сложно. По этой причине он в очередной раз призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги.

"Ракета может лететь на Киев, а затем резко повернуть влево-вправо, а может и обратно вернуться – как противник запланировал этот маршрут и какие цели он ставил перед собой", – заявил спикер Воздушных сил.

Игнат подытожил, что основные направления полета и ракет и дронов-камикадзе будут сообщать, однако "без лишней детализации". Сообщить о пуске баллистических снарядов почти невозможно, ведь время их полета очень короткое.

Россияне не прекращают ракетные обстрелы Украины