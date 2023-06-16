Воздушные силы начали сообщать о пусках и направлениях ракет: будет ли эта информация подробной
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинцев начали официально извещать о приблизительных направлениях движения российских ракет. В то же время, заметил он, отследить их конечную цель очень сложно.
Спикер Воздушных сил заявил, что в ВСУ заметили интерес граждан к актуальной информации о движении вражеских ракет. О новом направлении работы Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Воздушные силы будут извещать о пуске и направлении российских ракет
Юрий Игнат заявил, что из-за интереса общественности к оперативным данным по российским снарядам во время воздушных тревог в ВСУ теперь также извещают о запуске вражеских ракет. В то же время, отметил он, некоторую информацию разглашать нельзя – в частности, о том, где именно ракеты исчезли с радаров, ведь это может выявить слабости украинской ПВО.
Очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, предоставляющих информацию. Граждане доверяют тому или иному паблику, и постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует,
– сообщил Игнат.
Спикер сообщил, что Воздушные силы извещают о том, когда и откуда взлетают российские ракеты, однако предугадать их конечную цель очень сложно. По этой причине он в очередной раз призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги.
"Ракета может лететь на Киев, а затем резко повернуть влево-вправо, а может и обратно вернуться – как противник запланировал этот маршрут и какие цели он ставил перед собой", – заявил спикер Воздушных сил.
Игнат подытожил, что основные направления полета и ракет и дронов-камикадзе будут сообщать, однако "без лишней детализации". Сообщить о пуске баллистических снарядов почти невозможно, ведь время их полета очень короткое.
Россияне не прекращают ракетные обстрелы Украины
- Ближе к полудню 16 июня оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами "Калибр" и "Кинжал". Все воздушные цели удалось сбить системам ПВО, однако один из обломков ракеты повредил здание в Киевской области.
- Противовоздушной обороне Украины во время ракетной атаки России 16 июня удалось сбить 6 крылатых ракет "Калибр" и 6 аэродинамических ракет "Кинжал". Кроме того, в воздушном пространстве Украины зафиксировали также 2 разведывательных БПЛА, однако и их удалось сбить.
- Накануне в Воздушных силах предупреждали о возможность запуска ракет из Новороссийска, города в Краснодарском крае.