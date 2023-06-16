Речник Повітряних сил заявив, що у ЗСУ помітили інтерес громадян до актуальної інформації щодо руху ворожих ракет. Про новий напрямок роботи Повітряних сил Юрій Ігнат розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також Крилаті ракети "Калібр": характеристики та вартість ворожої зброї, якою Росія атакувала Київ
Повітряні сили сповіщатимуть про пуск і напрямок російських ракет
Юрій Ігнат заявив, що через інтерес громадськості до оперативних даних щодо російських снарядів під час повітряних тривог у ЗСУ тепер також сповіщають про запуски ворожих ракет. Водночас він зауважив, що деяку інформацію розголошувати не можна – зокрема, про те, де саме ракети зникли з радарів, адже це може виявити слабкості української ППО.
Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує,
– повідомив Ігнат.
Речник повідомив, що Повітряні сили сповіщають про те, коли і звідки злітають російські ракети, проте передбачити їхню кінцеву ціль дуже складно. З цієї причини він вкотре закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.
"Ракета може летіти на Київ, а потім різко повернути вліво-вправо, а може і назад повернутися – як противник запланував цей маршрут і які цілі він ставив перед собою", – заявив речник Повітряних сил.
Ігнат підсумував, що основні напрямки польоту і ракет, і дронів-камікадзе повідомлятимуть, проте "без зайвої деталізації". Натомість сповістити про пуск балістичних снарядів майже неможливо, адже час їх польоту дуже короткий.
Росіяни не припиняють ракетних обстрілів України
- Ближче до полудня 16 червня окупанти вкотре атакували Україну ракетами "Калібр" та "Кинджал". Усі повітряні цілі вдалося збити системам ППО, проте один з уламків ракети пошкодив будівлю на Київщині.
- Протиповітряній обороні України під час ракетної атаки Росії 16 червня вдалося збити 6 крилатих ракет "Калібр" та 6 аеродинамічних ракет "Кинджал". Окрім того, у повітряному просторі України зафіксували також 2 розвідувальні БпЛА, проте і їх вдалося збити.
- Напередодні у Повітряних силах попереджали про можливість запуску ракет з Новоросійська, міста у Краснодарському краї.