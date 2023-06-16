Речник Повітряних сил заявив, що у ЗСУ помітили інтерес громадян до актуальної інформації щодо руху ворожих ракет. Про новий напрямок роботи Повітряних сил Юрій Ігнат розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Повітряні сили сповіщатимуть про пуск і напрямок російських ракет

Юрій Ігнат заявив, що через інтерес громадськості до оперативних даних щодо російських снарядів під час повітряних тривог у ЗСУ тепер також сповіщають про запуски ворожих ракет. Водночас він зауважив, що деяку інформацію розголошувати не можна – зокрема, про те, де саме ракети зникли з радарів, адже це може виявити слабкості української ППО.

Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує,

– повідомив Ігнат.

Речник повідомив, що Повітряні сили сповіщають про те, коли і звідки злітають російські ракети, проте передбачити їхню кінцеву ціль дуже складно. З цієї причини він вкотре закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

"Ракета може летіти на Київ, а потім різко повернути вліво-вправо, а може і назад повернутися – як противник запланував цей маршрут і які цілі він ставив перед собою", – заявив речник Повітряних сил.

Ігнат підсумував, що основні напрямки польоту і ракет, і дронів-камікадзе повідомлятимуть, проте "без зайвої деталізації". Натомість сповістити про пуск балістичних снарядів майже неможливо, адже час їх польоту дуже короткий.

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