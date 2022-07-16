На Запорожской АЭС оккупанты устанавливают ракетные комплексы и уже нанесли первые удары

россияне с начала марта контролируют Запорожскую АЭС. Сейчас оккупанты используют ЗАЭС как плацдарм для размещения новой военной техники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает 24 канал. По словам Котина, ситуация на Запорожской АЭС с каждым днем становится все напряженнее.

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Что оккупанты завозят на Запорожскую АЭС

Он сообщил, что оккупанты завозят на ЗАЭС новую военную технику.

Туда завозятся ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра – это территория Никополя,

– отметил президент НАЭК "Энергоатом".

Он добавил, что три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем, однако ее уже удалось восстановить.

По словам Котина, на ЗАЭС находятся около 500 российских военных, контролирующих периметр станции. Также оккупанты разместили там тяжелую технику и взрывчатку.

Чего Украина ожидает от МАГАТЭ

Сейчас "Энергоатом" ожидает реакции от МАГАТЭ. Котин напомнил, что 3 марта совет директоров МАГАТЭ принял резолюцию о том, что россия должна вывести войска из атомных.

объектов территории Украины. По словам главы "Энергоатома", на тот момент россияне контролировали только Чернобыльскую АЭС. А уже на следующий день захватили и ЗАЭС.

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"С 4 марта от МАГАТЭ нет такой реакции, какой мы бы хотели, чтобы она была. Наш МИД направляет ноты, но заявлений об освобождении территории ЗАЭС они (МАГАТЭ – 24 канал)

не делают”, – подчеркнул Котин.

Он также добавил, что, несмотря на то, что россияне физически контролируют Запорожскую АЭС, станция работает на энергосистему Украины.

Обстрелы Никополя: последние новости

Вечером 14 июля российские военные нанесли ракетный удар вблизи Никополя. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко подтвердил информацию о "прилетах" вблизи города и призвал людей не покидать дома.

оккупанты систематически обстреливают Никополь из разных видов оружия. В ночь на 15 июля россияне "Градами" и фосфорными боеприпасами атаковали Никопольский район. В результате обстрелов вспыхнуло горючее.

Около 4 утра 16 июля в городе также раздались взрывы. россияне обстреляли жилой район Никополя из "Градов". Одна женщина ранена, еще два человека находятся под завалами.

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