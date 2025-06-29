Россия нанесла один из крупнейших воздушных ударов с начала войны, – FT

Россия 29 июня нанесла один из самых мощных с начала полномасштабной войны воздушных ударов по Украине. Это свидетельствует о резкой эскалации со стороны Москвы и еще больше подрывает надежды на мирное урегулирование войны.

Россия стремится систематически ослаблять ПВО Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Россия атаковала Украину более 530 целями: сколько удалось сбить

Россия усиливает ракетный террор

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 29 июня российская армия выпустила всего 537 единиц воздушного вооружения, в том числе 477 ударных дронов и имитаторов, а также 60 ракет различных модификаций. Украинские подразделения ПВО смогли уничтожить 211 беспилотников и 38 ракет.

По мнению экспертов, такая масштабная атака демонстрирует новый виток агрессивной тактики Кремля, направленной на истощение системы украинской противовоздушной обороны. Официальные представители Украины предполагают, что Москва намерена усилить как воздушные удары, так и наземные наступательные действия в течение летнего периода.

Также отражая ночную атаку России погиб украинский пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Его самолет получил повреждения во время сбивания семи воздушных целей, после чего он направил истребитель в сторону от населенных пунктов, но не успел катапультироваться.