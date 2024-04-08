Ракет осталась почти тысяча, а для ударов Россия использует каждый раз более новые, – Евлаш

Во время последнего массированного удара по Украине 6 апреля Россия использовала 6 ракет. Несмотря на это, запасов подобного вооружения у врага еще хватает.

Кроме того, во время новых ударов по Украине россияне использовали более новые ракеты. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Евлаш рассказал о ситуации с запасами ракет у россиян

Майор отметил, что ракет у россиян осталось достаточно много. В частности, по данным ГУР, у врага осталось почти тысяча ракет.

Враг использует новейшие ракеты. То есть запас уже у них достаточно существенно исчерпан. Мы это видим даже по анализу тех ракет, которые недавно применил враг, например тогда, когда он применил "Циркон",

– пояснил представитель Воздушных сил.

Евлаш отметил, что Киевский исследовательский экспертный центр установил, что ракета "Циркон" была достаточно новая, то есть была произведена уже во время полномасштабного вторжения России.

"В том числе мы видим, что запас они накапливают в течение определенного времени и потом используют. То есть времени у них немного, они только сделали эту ракету и сразу запускают ее", – отметил майор.

Представитель Воздушных сил также подчеркнул, что россияне используют и испытывают свои ракеты в боевых условиях, а также испытывают нашу ПВО. Говорится как о российских ракетах, так и о северокорейских. Поэтому одна из функций массированных ударов, который был 6 апреля, в том числе разведывательная.

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