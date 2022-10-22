Россия в тупике, – Фейгин о мотивах массированных обстрелов Украины

Россия обстреливает гражданское население и гражданские объекты в Украине из-за безысходности. На фронте успехов нет, а значит, остается терроризировать мирных людей, в надежде, что те повлияют на власть и заставят ее сесть за стол переговоров.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, сколько российских снарядов попали в Ровно и какая ситуация сейчас.

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Тактика от бессилия на фронте

Фейгин отметил, что тактика ударов по гражданским городам – от бессилия на фронте. Там они не могут этого сделать. Речь шла о мобилизованных, которые, возможно, способны немного помочь в обороне, но в наступлении – нет, до Киева с ними не дойти.

Украина, используя возможности своих союзников, получает вооружение, с помощью которого может и это решать. Неважно, убивать 1 или 100 врагов в окопах за оборонительными линиями. Артиллерия, ракетные снаряды делают свою работу,

– заметил российский правозащитник.

Он добавил, что это сознательная тактика Москвы. Она понимает, что на фронте до зимы точно ничего не удастся, поэтому нужно влиять на население.

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Россия в тупике

Российский правозащитник продолжил, что Россия в тупике, и ей ничего не остается. Запустить ядерную ракету она не может, потому что понимает, какой будет ответ. Еще один яркий в этом смысле пример – Небензя в Совбезе ООН.

"Он заявляет, что дроны – не иранские, это фейк. И сразу добавляет, если ООН направит комиссию в Украину для проверки дронов, то мы пересмотрим отношения. Не отправляйте комиссию", – подчеркнул Фейгин.

По его словам, в России безысходная ситуация, когда она занимается уничтожением гражданского населения и критических объектов. Они надеются, что Запад и население Украины захотят прекратить это и заставят власти сесть за стол переговоров по перемирию и прекращению огня. На фронте у России ничего не выходит, она же не может, например, вернуть даже деоккупированную часть Харьковщины.

А еще Путин действительно ненавидит украинцев как нацию. Он просто хочет их уничтожить, ликвидировать. Он считает их недолюдьми, которые обязаны быть рабами,

– подчеркнул российский правозащитник.

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