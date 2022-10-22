Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про те, скільки російських снарядів влучили у Рівне та яка зараз ситуація.

Цікаво Звідки Росія атакує Україну ракетами і дронами та скільки збили: відповідь Повітряних сил

Тактика від безсилля на фронті

Фейгін зазначив, що тактика ударів по цивільних містах – від безсилля на фронті. Там вони не можуть такого зробити. Мовилось про мобілізованих, які, можливо, здатні трохи допомогти в обороні, але в наступі – ні, до Києва з ними не дійти.

Україна, використовуючи можливості своїх союзників, отримує озброєння за допомогою якого може й це вирішувати. Неважливо, вбивати 1 чи 100 ворогів в окопах за оборонними лініями. Артилерія, ракетні снаряди роблять свою роботу,

– зауважив російський правозахисник.

Він додав, що це свідома тактика Москви. Вона розуміє, що на фронті до зими точно нічого не вдасться, тому треба впливати на населення.

Фейгін про мотиви масованих обстрілів України: дивіться відео

Росія у безвиході

Російський правозахисник продовжив, що Росія у безвиході, і їй нічого не лишається. Запустити ядерну ракету вона не може, бо розуміє якою буде відповідь. Ще один яскравий у цьому сенсі приклад – Небензя в Радбезі ООН.

"Він заявляє, що дрони – не іранські, це фейк. Й одразу ж додає, якщо ООН направить комісію в Україні для перевірки дронів, то ми переглянемо стосунки. Не відправляйте комісію", – наголосив Фейгін.

За його словами, у Росії безвихідна ситуація, якщо вона займається знищенням цивільного населення і критичних об'єктів. Вони сподіваються, що Захід і населення України захочуть припинити це і змусять владу сісти за стіл перемовин задля перемир'я і припинення вогню. На фронті в Росії нічого не виходить, вона ж не може, наприклад, повернути навіть деокуповану частину Харківщини.

А ще Путін дійсно ненавидить українців, як націю. Він їх просто хоче знищити, ліквідувати. Він вважає їх недолюдьми, які зобов'язані бути рабами,

– підкреслив російський правозахисник.

Ракетні обстріли України: останні новини