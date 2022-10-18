Кремлевский "фальстарт": что заставило оккупантов начать ракетный террор Украины до зимы

Ближайшие недели будут тяжелые. В "Раммштайне" союзники приняли принципиальное решение о насыщении Украины современными средствами ПВО и ПРО.

Людоеды просчитались

Сейчас оккупанты спешат выстрелять как можно больше ракет до прибытия западного противоракетного оружия.

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Плохая новость в том, что мы все – на войне, и прилететь может каждому. Хорошая – эти ракетные обстрелы должны были начаться зимой и разрушить критическую инфраструктуру.

ВСУ на фронте и союзники передачей средств ПВО заставили пушкинистов начать обстрелы задолго до морозов. Утрачен фактор неожиданности. Теперь наши ПВО и ремонтные службы обладают опытом и лучше готовы к поражениям критической инфраструктуры. Зиму мы пройдем тяжело, но штатно.

На что "охотятся" оккупанты

И немного о безопасности. Угроза умереть от ракетных обстрелов в Киеве и других тыловых городах реальна, но все еще гораздо меньше, чем умереть в ДТП. Попытайтесь подумать об этом трезво, принять необходимые меры безопасности и продолжить жить своей жизнью.

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Не позволяйте страху унести то, что не принадлежит оккупантам: любимую работу, милые сердцу места, прогулки перед сном, встречи с друзьями, другие активности, которые делают вас счастливее.

Нам нужно последовать примеру детей и сделать страшные вещи фановыми. Сохраним себя и свою психику для нашей великой Победы.

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