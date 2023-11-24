Россия накопила до 900 дальнобойных ракет, – Игнат рассказал, с каких направлений угрожает враг

Россия накопила примерно до 900 высокоточных дальнобойных ракет. Оккупанты могут атаковать Украину как с территории России, так и с временно оккупированного Крыма.

Ближе к Крыму российские военные держат крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". На самом временно оккупированном полуострове россияне могут сосредоточивать противокорабельные ракеты "Оникс". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Игнат расставил точки над "і" в отношении российских ракет

В то же время на территории России у оккупантов есть ракеты, которые угрожают с разных направлений. Речь идет об авиационных ракетах воздушного базирования Х-101 и Х-555, "Кинжалах" и наземных "Искандерах" обоих типов (говорится об "Искандер-К" и "Искандер-М").

Игнат рассказал, что в предыдущие несколько месяцев нет таких интенсивных обстрелов Украины, как летом. В частности, он отметил, что летом каждый месяц россияне использовали против Украины более 100 ракет.

Осенью ситуация с интенсивностью обстрелов изменилась, и массированных ракетных атак нет. Однако спикер заметил, что Россия использует авиационные ракеты Х-59 и Х-31, а также "Искандеры" обоих типов.

Поэтому, осенью в течение месяца россияне все равно используют несколько десятков ракет.

В ГУР МО ранее сообщали, что Россия способна изготавливать 100 ракет в месяц. Следовательно, Игнат сказал, что россияне имеют примерно 870 – 900 высокоточных дальнобойных ракет.

В это количество не входят авиационные ракеты Х-59, Х-31 или Х-35, а также "Ониксы" и ракеты С-300.

Что известно об угрозе ракетных обстрелов