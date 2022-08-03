Мы стойкие и все выдержим, – Ким рассказал, какие нарративы продвигает россия, чтобы покорить Николаев

россияне 3 августа снова мощно обстреляли Николаев. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что враг пытается создать впечатление, что в областном центре – катастрофа, а власть ничего не делает.

После утренних обстрелов Николаева председатель ОВА рассказал о последствиях удара. Он также подчеркнул: необходимо знать нарративы, с помощью которых оккупанты манипулируют местными жителями.

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россияне попали в конно-спортивную школу

российские войска попали в супермаркет в Николаеве, а также прямо около многоэтажки. Целью неприятеля стала и конно-спортивная школа.

Я понял. россияне думают, что у нас здесь отряд конный бандеровцев готовят,

– прокомментировал этот удар Ким.

Главное, что россияне хотят вызвать эти обстрелы, это то, что якобы власти города "не работают". Другой нарратив – в регионе, мол, катастрофа, потому что надо садиться за стол переговоров с оккупантами.

На николаевцев эта жестокость не действует

Ким заметил: враг умышленно жестоко обстреливает больницы и остановки общественного транспорта. Единственный результат, который это вызывает, николаевцы все больше ненавидят врага.

Мы все это понимаем, это на нас не работает. Ни на власть, ни на людей. Мы держимся и всех их уничтожим,

– добавил глава ОВА.

Ким заверил, что отдающие преступные приказы понесут наказание. Врагам, сидящим в окопах, глава ОВА посоветовал сдаваться, ведь так появится шанс, что их поменяют.

Последствия обстрела Николаева 3 августа / Видео Кирилла Тимошенко:

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Обстрел Николаева 3 августа: коротко

оккупанты использовали ракеты с ЗРК С-300. Одна из них упала около многоэтажки.

Другая полностью уничтожила супермаркет. После этого в городе загорелись несколько пожаров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Узнайте в видео, происходящем на фронте 3 августа: