Серия ударов по Николаеву: какой объект атакует Россия и кто корректирует обстрелы

Российские военные трижды через неделю обстреляли Николаев. Оккупанты нанесли удары по одному и тому же объекту.

Ракетный удар по Николаеву, состоявшийся ночью 29 сентября, был по объекту инфраструктуры, который последнюю неделю активно атакуют россияне. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия снова обстреляла Николаев: в ВСУ объяснили, почему враг сосредоточил внимание на городе

Россия атакует разрушенный объект транспортной инфраструктуры

Как заявил Сенкевич, россияне два дня подряд атаковали объект, разрушенный еще в начале полномасштабного вторжения.

Я не знаю, что они там ищут или кого... Потому что на самом деле этот объект был разрушен еще в начале войны. Но они уже второй день подряд этот объект атакуют,

– сказал он.

Мэр Николаева сообщил, что говорится об объекте транспортной инфраструктуры, который после разрушения не возобновлял свою работу.

Сенкевич отметил, что российская атака произошла до того, как сработала сирена. Это может указывать на то, что россияне применили баллистическое вооружение.

За неделю было три атаки, когда сначала были взрывы, а затем сирена. Пока неизвестно тип ракет, которыми Россия атаковала. Но известно, что после них происходят большие разрушения, в том числе пожары,

– рассказал он.

Мэр Николаева заявил, что сейчас уточняют информацию о последствиях обстрелов. В то же время он подчеркнул, что жертв нет.

Сенкевич добавил, что Россия обстреливает Николаев с определенной периодичностью, но после освобождения Херсона системные атаки перестали мешать городу функционировать.

По его словам, сейчас атаки врага происходят неожиданно, потому пугают жителей города. Мэр отметил, что в Николаеве нет движения военной техники, что бы провоцировало Россию на удары.

Он связывает недавние обстрелы города с деятельностью коллаборантов, которым могло что-то сдаться, и они передали эту информацию оккупантам.

Россия атаковала Николаев: детали