Пытаются терроризировать население, – КГВА о частых ночных ракетных атаках на столицу
В ночь на 26 мая враг совершил массированную атаку по Украине с использованием различных средств поражения. Россияне выбрали тактику ночных обстрелов для того, чтобы максимально пугать и терроризировать украинцев.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. Он в очередной раз призвал соблюдать все правила безопасности во время воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.
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"Это опять же попытка терроризировать население, потому что когда люди просыпаются от звуков воздушной тревоги – это так или иначе состояние повышенной психологической тревожности, это попытка испугать", – прокомментировал Шаманов.
Безопасность прежде всего
За более чем год полномасштабного вторжения украинцы пережили немало тяжелых, а иногда и ужасных моментов, поэтому, к сожалению, выработали своеобразный иммунитет к подобному террору.
По словам представителя Киевской городской военной администрации, днем в укрытия все же ходит больше украинцев, чем ночью. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях во время воздушных тревог. Как минимум, во время ночных атак нужно выбирать правило двух стен.
Мы прекрасно понимаем, что отстроим всю инфраструктуру, но нужно беречь жизнь и здоровье украинцев,
– подчеркнул Шаманов.
Последствия ночной атаки по Украине: смотреть видео
Что известно о ночной атаке 26 мая
- В воздушных силах заметили, что на этот раз враг сместил направление удара на восток. Целями противника стали объекты сил обороны Украины и критической инфраструктуры.
- В общем было выпущено 10 крылатых ракет Х-101/Х-555, 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 и 31 ударный БпЛА.
- Из них уничтожено 23 ударных дрона, 10 крылатых ракет и 2 БпЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР". Попадания зафиксированы от "Шахидов" и зенитных управляемых ракет.