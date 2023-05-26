Пытаются терроризировать население, – КГВА о частых ночных ракетных атаках на столицу

В ночь на 26 мая враг совершил массированную атаку по Украине с использованием различных средств поражения. Россияне выбрали тактику ночных обстрелов для того, чтобы максимально пугать и терроризировать украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. Он в очередной раз призвал соблюдать все правила безопасности во время воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

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"Это опять же попытка терроризировать население, потому что когда люди просыпаются от звуков воздушной тревоги – это так или иначе состояние повышенной психологической тревожности, это попытка испугать", – прокомментировал Шаманов.

Безопасность прежде всего

За более чем год полномасштабного вторжения украинцы пережили немало тяжелых, а иногда и ужасных моментов, поэтому, к сожалению, выработали своеобразный иммунитет к подобному террору.

По словам представителя Киевской городской военной администрации, днем в укрытия все же ходит больше украинцев, чем ночью. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях во время воздушных тревог. Как минимум, во время ночных атак нужно выбирать правило двух стен.

Мы прекрасно понимаем, что отстроим всю инфраструктуру, но нужно беречь жизнь и здоровье украинцев,

– подчеркнул Шаманов.

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Что известно о ночной атаке 26 мая