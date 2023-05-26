Про це 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Він вчергове закликав дотримуватися усіх правил безпеки під час повітряної тривоги і користуватися укриттями.

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"Це знову ж таки намагання тероризувати населення, тому що, коли люди прокидаються від звуків повітряної тривоги – це так чи інакше стан підвищеної психологічної тривожності, це намагання налякати", – прокоментував Шаманов.

Безпека перш за все

За понад рік повномасштабного вторгнення українці пережили чимало важких, а подекуди і жахливих моментів, тому, на жаль, виробили своєрідний імунітет до подібного терору.

За словами речника Київської міської військової адміністрації, вдень до укриття все ж ходить більше українців, ніж вночі. Він закликав не нехтувати правилами безпеки і перебувати в укриттях під час повітряних тривог. Як мінімум, під час нічних атак потрібно обирати правило двох стін.

Ми чудово розуміємо, що відбудуємо всю інфраструктуру, але потрібно берегти життя і здоров'я українців,

– наголосив Шаманов.

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