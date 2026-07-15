15 тревог в сутки, – Братчук рассказал о последствиях российского террора в Одесской области

В последнее время Россия усилила атаки на Одесскую область. Сигналы тревоги раздаются круглосуточно. Помимо дронов участились случаи применения врагом ракет. В результате очередного удара по Одессе 15 июля повреждены 7-этажный дом и газовая магистраль. Есть жертвы.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала, комментируя ситуацию в Одессе и области, рассказал, что враг пытается максимально терроризировать портовую и припортовую инфраструктуру, наносит удары по жилой застройке.

Враг задействует авиацию и стремится истощить ПВО

Днем и ночью враг наносит удары баллистическими ракетами и БпЛА, нацеливаясь на порты, гражданские суда и работников, обеспечивающих функционирование морской отрасли. В результате таких атак есть погибшие.

Сейчас он прибег к этому воздушному дистанционному террору, потому что тактическая авиация России не залетает в зону ответственности, где мы можем действовать против нее. Запускают управляемые авиационные ракеты. Враг применяет, в том числе, и баллистические ракеты, и реактивные дроны. Сейчас это происходит очень активно, так как фактически в среднем звучит около 15 тревог в сутки,

– сообщил Братчук.

Россия наносит удары и по исторической части города, по жилой застройке. Один из таких ударов был нанесен 15 июля. Погибли три человека. По меньшей мере столько же ранены.

Удалось спасти двух детей после этого удара, еще нескольких взрослых, за что благодарим наших спасателей, которые работают днем и ночью, так же как работают наши собратья из ПВО. Все наши подразделения сейчас находятся в постоянной боевой готовности,

– заверил Братчук.

О ситуации в Одессе и области: смотрите в видео

Такой воздушный террор со стороны России является попыткой не дать работать украинским импортно-экспортным коридорам. Враг хочет разрушить ту инфраструктуру, которая всегда давала возможность украинской экономике зарабатывать. По словам представителя УДА, речь идет об аграрном секторе, накоплении соответствующей номенклатуры товаров аграрного происхождения, хранении и последующей продаже на мировые рынки.

"Россия, занимающая одно из ключевых мест на продовольственном рынке, в частности зерновом, торгует украденным украинским зерном. Блокировка Азовского моря, а сегодня мы "откорковали" уже и Черное море, влияет на финансовые доходы России, на функционирование ее танкерного и зернового флота. Напомню, это украденное украинское зерно. Поэтому они так терроризируют наш Юг. Речь идет не только об Одессе, но и об области. Не забываем и о портах Дуная", – заявил Братчук.

Россияне постоянными атаками стремятся истощить систему противовоздушной обороны, максимально повлиять на судовладельцев, на тех, кто занимается морским страхованием, потому что наносят удары по гражданским судам, ходящим под различными флагами. По словам Братчука, в результате таких атак есть пострадавшие, в частности граждане Азербайджана. Также известно, что во время очередной атаки на гражданское судно под флагом Танзании погиб человек.