Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері 24 Каналу, коментуючи ситуацію в Одесі та області, розповів, що ворог намагається максимально тероризувати портову, припортову інфраструктуру, б'є по житловій забудові.

Ворог застосовує авіацію та прагне виснажити ППО

Вдень і вночі ворог завдає ударів балістичними ракетами та БпЛА, націлюючись на порти, цивільні судна та працівників, які забезпечують роботу морської галузі. Внаслідок таких атак є загиблі.

Зараз вдався до цього повітряного дистанційного терору, тому що тактична авіація Росії не залітає в зону відповідальності, де ми можемо працювати по ній. Пускають керовані авіаційні ракети. Ворог застосовує в тому числі і балістику, реактивні дрони. Наразі дуже активно, тому що фактично в середньому десь по 15 тривог лунає на добу,

– озвучив Братчук.

Удари Росія завдає і по історичній частині міста, по житловій забудові. Такий був скоєний 15 липня. Загинуло троє людей. Щонайменше стільки ж поранено.

Вдалося врятувати двох діточок після цього удару, ще кількох дорослих, за що дякуємо нашим рятувальникам, які працюють вдень і вночі, так само як працюють наші побратими з ППО. Всі наші підрозділи зараз в постійній бойовій готовності,

– запевнив Братчук.

Про ситуацію в Одесі та області: дивіться у відео

Такий повітряний терор з боку Росії є намаганням не дати працювати українським імпортно-експортним коридорам. Ворог хоче зруйнувати ту інфраструктуру, яка завжди давала можливість українській економіці заробляти. Зі слів речника УДА, мовиться про аграрний сектор, накопичення відповідної номенклатури товарів аграрного походження, зберігання і надалі продаж на світові ринки.

"Росія, яка має одне з ключових місць на продовольчому ринку, зокрема зерновому, торгує українським краденим зерном. Блокування Азовського моря, а сьогодні ми "відкоркували" вже й Чорне море, впливає на фінансові здобутки Росії, на функціонування її танкерного і зернового флоту. Я нагадаю, це крадене українське зерно. Тому вони так кошмарять наш Південь. Мовиться не лише про Одесу, а й область. Не забуваємо й про порти Дунаю", – озвучив Братчук.

Росіяни постійними атаками прагнуть виснажити систему протиповітряної оборони, максимально вплинути на судновласників, на тих, хто займається морським страхуванням, тому що б'ють по цивільних суднах, які ходять під різноманітними прапорами. Зі слів Братчука, внаслідок таких атак є постраждалі, зокрема громадяни Азербайджану. Також відомо, що під час чергової атаки на цивільне судно під прапором Танзанії загинула людина.