Ракетные обстрелы Одессы: Братчук назвал жуткие последствия разрушений из-за атак россиян

Одесса 23 июля подверглась массированному ракетному обстрелу российских войск. В результате были повреждены и объекты портовой инфраструктуры и десятки зданий в историческом центре Одессы.

Мощными обстрелами центра Одессы россияне хотели запугать одесситов. Однако им не удалось достичь желаемого эффекта. Такое мнение в эфире 24 Каналу озвучил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Что известно о повреждениях в Одессе

Из-за комбинированных ударов по Одессе 23 июля более 20 объектов портовой инфраструктуры повреждены или разрушены. Получили повреждения и несколько судов. Среди них, к слову, и под иностранным флагом.

В частности, была информация об уничтожении принадлежащего Румынии зерна. Хотя груз был небольшой, однако красноречивым является сам факт попадания.

Что касается исторического центра Одессы, у нас 68 разных домов и 146 квартир повреждены. Возможно, еще что-то прибавится, потому что повреждения разные: от серьезных разрушений до выбитых оконных стекол,

– отметил Сергей Братчук.

Из них 28 зданий входят в историческое наследие Одессы и находятся под охраной ЮНЕСКО. Впрочем, к сожалению, это никак не помогло оградить исторический центр от ракетных ударов россиян. Собственно, даже реакции помимо "глубокой обеспокоенности и осуждения" от ЮНЕСКО не последовало.

У россиян нет ничего святого

Под обстрел также попал Спасо-Преображенский собор московского патриархата. Он подвергся значительным разрушениям вследствие

от удара.

"Попадание было точно в алтарь. Из-за того "православного коммунизма", который сегодня царит в России, они готовы направлять ракеты в культовые сооружения. Речь идет не только о Спасо-Преображенском соборе, вокруг него много церквей. Попадание может быть в любую минуту после любого обстрела", – подчеркнул Братчук.

Ночь на 29 июля для Одесской области была спокойной, без воздушных тревог. Впрочем, опасность никуда не исчезает. Как для Одессы, так и всей Украины. Россияне могут накапливать свои ресурсы для новых атак.

Сергей Братчук о последствиях обстрелов Одессы: смотреть видео

Одесситы сплоченно помогали после атаки

По мнению спикера Украинской добровольческой армии "Юг", россияне били по собору специально, чтобы запугать одесситов, влиять на их эмоциональное состояние.

Одесситы "испугались" настолько, что дождались отбоя тревоги и сразу побежали разбирать оставшиеся руины, чтобы расчистить место для проведения ремонтных работ,

– взглянул Братчук.

Впрочем, помочь Одессе после обстрелов уже вызвалась Италия, Франция и Греция. К слову, очень символичная поддержка именно этих стран, ведь это они на месте крепости Хаджибей построили новый город под названием Одесса.

Очевидно, что в строительстве принимали участие и украинцы. Но никого и ничего российского там не было.

Защиту Юга должны усилить

Заметим, что к вечеру 27 июля в Одессу с необъявленным визитом прибыл Владимир Зеленский. По его словам, сейчас среди союзников активно ищут новые средства ПВО, чтобы защитить Одессу.

Кстати, именно после обстрелов Одессы было созвано срочное заседание Совета Украина – НАТО.

"В первую очередь хотел бы поблагодарить силы противовоздушной обороны Одессы. Они прилагают невероятные усилия. Во-вторых, если об усовершенствованных системах ПВО говорит Верховный Главнокомандующий, то мы понимаем, что так оно и будет. И к этому также прилагаются невероятные усилия", – подчеркнул Братчук.

Собственно речь идет не только о защите Одессы, но и всего Юга. Ведь в последнее время атаки врага в большинстве своем направлены на дестабилизацию ситуации в Черном море. А также повреждение другой логистической ветви – дунайских портов. Там, к сожалению, тоже были попадания.

Дунай чрезвычайно близко к Европе. И "Шахеды" чуть не пролетали территорию Румынии. Думаю, союзники очень быстро на это отреагируют,

– подчеркнул спикер УГА "Юг".

Защита Юга, портовой инфраструктуры сейчас задача не только Украины, но и всего мира. Есть надежда, что она скоро будет выполнена.

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