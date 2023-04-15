Летом могут уменьшить количество обстрелов: куда россияне могут бить осенью и как справится ПВО

Россияне действительно могут активизировать ракетные обстрелы осенью и зимой 2023 года. Но для этого им следует экономить ракеты осенью и летом, чтобы накопить соответствующий запас.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, пока Россия будет воевать с Украиной, будет угроза ракетных обстрелов.

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По его мнению, Россия не будет совершать массированный ракетный удар на Пасху. Ведь на сегодняшний день у них исчез смысл атак, которые были на протяжении зимы. Тогда они пытались уничтожить украинскую энергосистему, но ничего не удалось. Несмотря на это, всегда нужно быть готовым, что ракетный удар произойдет. И идти в укрытие во время воздушной тревоги.

Россиянам нет смысла продолжать обстрелы в парадигме уничтожения украинской энергосистемы. Очевидно, что они ищут другие цели. Я думаю, что завтра ничего не будет. Но это только моя точка зрения. Буду рад, если она будет правильной,

– отметил Попович.

По всей вероятности, уже осенью и зимой 2023 года россияне возобновят свои массированные ракетные удары против украинской энергосистемы. Однако для этого им нужно существенно снизить обстрелы весной и летом, чтобы собрать определенный запас.

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Есть ли угроза от российских ракет Х-50

Как отметил Попович, была информация, что оккупанты собираются запустить в серийное производство крылатых ракет воздушного базирования Х-50. Они, по некоторым данным, представляют собой ухудшенную копию Х-101.

Впрочем, пока нет достаточных данных, чтобы проанализировать, увеличатся ли угрозы от ракетных обстрелов при наличии этих ракет у россиян. И следует помнить, что по состоянию на осень украинское ПВО существенно усилится с помощью ЗРК Patriot и SAMP-T.

Россияне могут запустить в серийное производство ракеты Х-50