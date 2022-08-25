Количество новейших самолетов россии уменьшается, – Жданов об угрозе масштабного ракетного удара

россия накопила значительное количество авиации на границах с Украиной. Однако новейших самолетов у оккупантов становится все меньше и меньше, и на массированный ракетный удар они сейчас не способны.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что угроза ракетных обстрелов будет столько времени, сколько будет продолжаться война.

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В россии уменьшается количество новейших самолетов

Жданов отметил, что положительным моментом для нас является то, что e россии уменьшается количество новых самолетов. Это происходит благодаря работе наших Вооруженных Сил, в частности, воздушных сил. А также у россии огромные проблемы с подготовкой боевых летчиков для боевого пилотирования.

Она даже применяла ветеранов-отставников и воюющих в составе частных компаний, чтобы обеспечить огневую поддержку с авиации на поле боя,

– заметил военный эксперт.

По его словам, количество авиации действительно впечатляет. Но количество специалистов, которые могут ее эффективно применять, очень мало.

россия слабеет и не способна на ракетный массовый удар

Также Жданов рассказал, что россия слабеет. И День Независимости доказал, что на массированный ракетный удар россияне хотя бы сейчас не способны.

"Думаю и по военным, и по политическим мотивам", – подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, по его мнению, наше ПВО учится и понемногу растет. А если придут современные средства ПВО, то вполне можем сбивать до 85% воздушных целей.

Такие показатели, в частности, имеет комплекс NASAMS. Так что понемногу мы закрываем небо над нашей страной,

– подытожил Жданов.

Жданов об угрозе ракетного массированного обстрела со стороны россии: смотрите видео

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