Россия вывела в Черное море фрегаты с "Калибрами": какой залп ракет и есть ли угроза обстрела

Россия вывела в Черное море два фрегата с крылатыми ракетами типа "Калибр". В ВСУ предупреждают об угрозе ракетных ударов.

Выведение российских ракетоносителей в Черное море может быть как обычным бряцанием оружия, так и реальной угрозой с запуском воздушных целей. Об этом в эфире телемарафона сказала Натальи Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, пишет 24 Канал.

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Общий залп может составлять 16 "Калибров"

Она отметила, что общий залп российских кораблей может составлять 16 крылатых ракет "Калибр".

По нашему официальному сведению, зафиксирован вывод двух фрегатов ракетоносителей. Это 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению. Развернута корабельная группировка сейчас до восьми единиц,

– рассказала Гуменюк.

Спикер не исключает, что действия России в море могут обернуться пусками "Калибров" по Украине. Дело в том, что оккупанты в течение длительного времени не нанесли ракетных ударов с применением ракет морского базирования.

В предыдущий раз россияне использовали "Калибры" для атаки против Украины еще 25 сентября. Тогда оккупанты направили по Украине 12 "Калибров", 11 из которых были обезврежены.

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