Россияне стали применять сравнительно меньше КАБов: в чем причина

Количество пусков КАБов по Украине со стороны России уменьшилось. Об этом жалуются российские пропагандистские каналы. На это повлияло несколько неочевидных факторов.

Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что количество сбросов авиационных бомб сократилось примерно вдвое. Это связано с тем, что увеличилось время подлета российских самолетов.

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Например, если раньше бомбардировщики Су-34 и Су-35 вылетали из-под Воронежа или Ростова и достигали целей с несколько минут, то теперь, вылетая из Энгельса, им приходится лететь десятки минут в каждую сторону.

Это могло бы произойти раньше

"Увеличение времени подлета вдвое непосредственно уменьшило количество сбросов авиабомб вдвое. Это стало возможным благодаря предоставлению средств поражения на расстояние до 300 километров, которые недавно разрешила администрация Байдена. Кажется, что определенные договоренности с Путиным были разорваны. Если бы это произошло раньше, то и сокращение количества сбросов КАБов произошло бы раньше", – объяснил Роман Свитан.

Сбитые настройки

Он также отметил, что в осенне-зимний период точность ударов снижается из-за обледенения. Противообледенительных систем в механизмах планирования авиабомб нет и быть не может.

Важно! Количество пострадавших в Запорожье после российской атаки возросло до 122. Погибло 13 человек. Напоминаем, что Россия ударила по городу управляемыми авиабомбами 8 января.

Механизмы, связанные с обледенением, мешают этим устройствам точно поражать цели. Свитан объясняет, что авиабомбы часто падают или преждевременно, или отказывают рулевые механизмы, или же сбиваются настройки. Поэтому в осенне-зимний период использовать управляемые авиабомбы сложно.

Применение таких бомб зимой иногда приводит к жертвам среди гражданского населения, как это было в случаях с Запорожьем и Херсоном. В целом их нельзя использовать возле жилых домов и сооружений. Такая же проблема и у россиян: часть авиабомб, которые они пытаются сбросить, например, на Харьков, падает на территорию Белгородской области,

– говорит Свитан.

Такое случается из-за обледенения: авиабомба не может достичь цели в зимних условиях. Также случаются отрывы систем планирования бомб, тогда бомба падает "под себя". Далее все зависит от взведения детонатора. Если детонатор срабатывает – происходит взрыв, если нет – бомба остается ждать саперов для обезвреживания.